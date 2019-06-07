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Люки с секретом установят на колодцы в Хабаровске
Антивандальные конструкции можно открыть только при помощи ключа. Однако, как показывает практика, «против лома нет приема»: стальные крышки не так часто, как чугунные, но тоже исчезают с городских колодцев.
В цехах предприятия рабочие ежедневно мастерят стальные крышки с секретом. Только в прошлом году, чтобы закрыть зияющие дыры на тепловых камерах, было изготовлено 396 люков. Однако и они долго не залеживаются. Антивандальное сооружение неизвестные выломали в районе переулка Дежнева, в результате в открытый колодец провалился семилетний ребенок.
Звонки о парящих и открытых колодцах ежедневно поступают в диспетчерскую муниципального предприятия «Тепловые сети». Круглосуточно специалисты принимают звонки от жителей города, жилищных организаций. Кроме телефонных записей звонков, обращения заносятся в журнал.
В течение нескольких часов специалисты должны отработать заявку и установить новый люк. Обращений на отсутствие крышки на тепловой камере в переулке Дежнева энергетикам не поступало. При обходах, которые в межотопительный сезон проводятся раз в месяц, нарушений тоже выявлено не было. На тепловых камерах в районе Амурского бульвара из-за частых хищений энергетики были вынуждены приварить люки к колодцам.
Чугунные, стальные, антивандальные - за пять месяцев этого года только с колодцев муниципальных тепловых сетей украдено 180 люков. Причем с повышением цены на металл, 15 тысяч рублей за тонну, количество краж увеличилось. В связи с этим энергетики обращаются к хабаровчанам с просьбой оперативно сообщать информацию об открытых колодцах на телефон городской диспетчерской службы - 004.
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