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Две недобросовестные "управляйки" ушли с рынка Хабаровска
Директор ООО УК «27 регион» и ООО УК «Дом-Сервис» на днях написала заявление на аннулирование лицензий этих компаний. Такое решение руководитель приняла после того, как активисты ОНФ обратили внимание контрольно-надзорных органов на проблемы жильцов.
Как сообщает пресс-служба ОНФ, эти управляющие компании полтора года не выполняли свои обязанности по обслуживанию домов, однако счета за неоказанные услуги выставляли регулярно. На их балансе в общей сложности числилось 94 многоквартирных дома. Жильцы обратились за помощью в реготделение ОНФ.
В январе 2019 года активисты организовали круглый стол. На обсуждении присутствовали представители Комитета регионального государственного контроля и лицензирования Хабаровского края, администрации города, прокуратуры Хабаровска, а также прокуратур Краснофлотского и Кировского районов и комитетов по управлению этими районами, и жильцы.
До того, как было принято какое-либо решение, директор УК «Дом-Сервис» и «27 регион» сама подала заявление в Комитет госконтроля и лицензирования об аннулировании лицензий упомянутых компаний.
Жильцов без «управляйки» надолго не оставят. Процедура передачи дома в управление другой компании с этого года упростилась. Вариантов два: либо мэрия Хабаровска назначает управляющую компанию, либо жильцы оперативно проводят собрание и решают под чье крыло им уходить.
Ситуация с «Дом-Сервис» и «27 регион» - прецедент, ранее в Хабаровском крае ни одна «управляйка» не аннулировала лицензию из-за недовольства жильцов.
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