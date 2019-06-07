Две недобросовестные "управляйки" ушли с рынка Хабаровска

Директор ООО УК «27 регион» и ООО УК «Дом-Сервис» на днях написала заявление на аннулирование лицензий этих компаний. Такое решение руководитель приняла после того, как активисты ОНФ обратили внимание контрольно-надзорных органов на проблемы жильцов.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, эти управляющие компании полтора года не выполняли свои обязанности по обслуживанию домов, однако счета за неоказанные услуги выставляли регулярно. На их балансе в общей сложности числилось 94 многоквартирных дома. Жильцы обратились за помощью в реготделение ОНФ.

В январе 2019 года активисты организовали круглый стол. На обсуждении присутствовали представители Комитета регионального государственного контроля и лицензирования Хабаровского края, администрации города, прокуратуры Хабаровска, а также прокуратур Краснофлотского и Кировского районов и комитетов по управлению этими районами, и жильцы.

«После круглого стола дело сдвинулось. Администрация города помогла людям составить акты для перерасчета за неоказанные коммунальные услуги. Комитет госконтроля и лицензирования направил информацию о результатах проверок деятельности УК «27 регион» и «Дом-Сервис» в налоговую службу. Все проходило при активном содействии прокуратуры. Надзорные органы были готовы, в случае выявления нарушений, привлечь эти компании к ответственности, вплоть до аннулирования лицензий», - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Хабаровском крае Юрий Рошка.

До того, как было принято какое-либо решение, директор УК «Дом-Сервис» и «27 регион» сама подала заявление в Комитет госконтроля и лицензирования об аннулировании лицензий упомянутых компаний.

Жильцов без «управляйки» надолго не оставят. Процедура передачи дома в управление другой компании с этого года упростилась. Вариантов два: либо мэрия Хабаровска назначает управляющую компанию, либо жильцы оперативно проводят собрание и решают под чье крыло им уходить.

Ситуация с «Дом-Сервис» и «27 регион» - прецедент, ранее в Хабаровском крае ни одна «управляйка» не аннулировала лицензию из-за недовольства жильцов.