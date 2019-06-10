Лазерным шоу встретит День России Хабаровск

12 июня жители Хабаровского края одними из первых в стране отметят День России. Праздничные акции и концерты пройдут на основных сценических площадках региона, а также в муниципальных районах. Большая часть мероприятий пройдет в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

В краевом центре в 13.00 на территории возле Дворца Дружбы «Русь» начнется ежегодный фестиваль музыки и песни народов, проживающих в регионе – «Карагод». В нем примут участие творческие коллективы, мастера прикладного искусства коренных малочисленных народов, представители Ассамблеи народов Хабаровского края. Традиционно мероприятие откроет большой хоровод дружбы. В 16.00 на площади «Город воинской славы» стартует молодежный флэш-моб «День России». Празднование завершит лазерное шоу и шоу светомузыкальных фонтанов, которые можно посмотреть в 21.30 на городских прудах.

В Комсомольске-на-Амуре отметят не только день России, но и День рождения города. В 11.00 начнется карнавальное шествие «Славься, родной Комсомольск!», участники которого проследуют по проспекту Мира до набережной реки Амур. Завершится мероприятие торжественным митингом, на котором молодым комсомольчанам вручат паспорта гражданина Российской Федерации, а также поздравят семейные пары, прожившие в браке 50 и более лет. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в течение дня на набережной будут проходить спортивные и культурно-массовые мероприятия, а также выступления творческих коллективов. В акватории реки Амур состоятся соревнования по парусному спорту.



