Первые результаты ЕГЭ выпускников Хабаровского края станут известны на следующей неделе

Сегодня 3 845 выпускников края пишут единый государственный экзамен по обществознанию. Как сообщили в министерстве образования и науки края, это самый популярный из предметов, который одинадцатиклассники сдают по выбору. Испытание пройдут 59,3% от числа зарегистрировавшихся на ЕГЭ, всего – 5 918 человек.

Для проведения государственной итоговой аттестации по обществознанию задействуют 106 ППЭ. Все пункты оборудованы металлоискателями, системой видеонаблюдения. 48 пунктов оснащены приборами подавления подвижной связи. На портале «Смотри ЕГЭ» в прямом эфире при поддержке Ростелекома организована видеотрансляция экзаменов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, уже на следующей неделе станут известны результаты первых тестов. Например, официальный день объявления результатов ЕГЭ по русскому языку – 20 июня, апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно будет подать до 24 июня. Выпускники текущего года, в обязательном порядке пишут ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый или профильный уровень), остальные предметы сдаются по выбору.