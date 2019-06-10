Непогода придет в Хабаровский край

Кратковременные дожди прогнозируют синоптики в Хабаровском крае на этой неделе. Периоды непогоды будут чередоваться с солнечными днями. Средняя температура днем составит от 21 до 24 °C тепла.

Понедельник ожидается без осадков, температура 22-24 °C. Дожди могут начаться со вторника и будут идти переменно днем или ночью. Ветер всю неделю будет дуть с южных направлений, поэтому прохлады не ожидается.

В прошедшие выходные после продолжительного отсутствия лесных пожаров, в регионе зарегистрировано первое возгорание. Очаг возник на территории Верхнебуреинского района в 10 км от станции Средний Ургал. Сейчас пожар локализован, его тушение осуществляют 12 человек, привлечено 3 единицы техники. Как сообщает пресс-служба правительства края, в течение суток он будет ликвидирован.

Власти региона просят жителей внимательно относиться к правилам пожарной безопасности – тушить за собой костры, не бросать окурки, не пускать палы. При обнаружении пожара в лесах необходимо сообщить по телефону горячей линии 8-800-100-94-00 или на номер 112.