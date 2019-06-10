Отремонтированные улицы Хабаровска сдают «под ключ»

Строительные бригады уже «переодели» переулки Якова Дьяченко, Кадровый, Конечный, а также улицу Бондаря. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Хабаровске дорожное полотно планируется восстановить на 33-х улицах. В ремонтной кампании участвуют четыре подрядные организации. Они ежедневно выставляют по 8-10 механизированных бригад, которые работают по удлиненному графику.

«Сейчас техника и люди трудятся на улицах Волочаевской, Тихоокеанской и Калинина. Рабочий день у них начинается в 8 утра и заканчивается уже поздним вечером. Пока позволяет погода, все работают на объектах»,- рассказал директор МУП «Дорремстрой» Константин Андриенко.

Более сорока километров дорог Хабаровска должны сменить асфальтобетонное покрытие, однако, битумная проблема в краевом центре так и не решена. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод прекратил выпуск битума. Его дорожникам приходится закупать в Омске и Ангарске по 34 тысячи рублей за тонну, но в сметах на выполнение работ стоимость этого материала - 29 тысяч рублей. А, значит, качественно выполнив условия национальной программы, дорожные предприятия Хабаровска снова сработают в убыток.



