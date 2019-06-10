Новости
Отремонтированные улицы Хабаровска сдают «под ключ»
Строительные бригады уже «переодели» переулки Якова Дьяченко, Кадровый, Конечный, а также улицу Бондаря. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Хабаровске дорожное полотно планируется восстановить на 33-х улицах. В ремонтной кампании участвуют четыре подрядные организации. Они ежедневно выставляют по 8-10 механизированных бригад, которые работают по удлиненному графику.
Более сорока километров дорог Хабаровска должны сменить асфальтобетонное покрытие, однако, битумная проблема в краевом центре так и не решена. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод прекратил выпуск битума. Его дорожникам приходится закупать в Омске и Ангарске по 34 тысячи рублей за тонну, но в сметах на выполнение работ стоимость этого материала - 29 тысяч рублей. А, значит, качественно выполнив условия национальной программы, дорожные предприятия Хабаровска снова сработают в убыток.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 581
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 850
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 544
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 979
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136