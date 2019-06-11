Молодые семьи Дальнего Востока съедутся в Хабаровский край

Окружной форум молодых семей Дальнего Востока пройдет в Хабаровском крае. Мероприятие объединит 200 человек из 11 регионов Дальнего Востока, в том числе, 60 детей в возрасте от 3-х до 14-ти лет. С 4 по 8 июля участники форума соберутся на базе многофункционального центра для активной молодежи «город Юности» в Комсомольском районе, чтобы обменяться опытом и обсудить вопросы, которые волнуют молодые семьи.

- Опыт прошлого года показал, что такая площадка востребована, поэтому в этот раз география участников была расширена, мы пригласили не только молодые семьи Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока. Образовательная программа будет разделена на три тематических блока: взаимодействие родителей друг с другом, с детьми и с внешним миром. Участников ждут семинары-практикумы и спич-сессии, лекции от экспертов и консультации психологов, - рассказали в краевом комитете по молодежной политике.

Для детей разработана отдельная игровая программа, творческие мастер-классы, кинолекторий, настольные игры. Организаторы запланировали и мероприятия для всей семьи: спартакиада, театр теней, семейный пикник, фестиваль игр и многое другое.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, регистрации участников продлится до 15 июня, подать заявку можно в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».