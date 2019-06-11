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Молодые семьи Дальнего Востока съедутся в Хабаровский край
Окружной форум молодых семей Дальнего Востока пройдет в Хабаровском крае. Мероприятие объединит 200 человек из 11 регионов Дальнего Востока, в том числе, 60 детей в возрасте от 3-х до 14-ти лет. С 4 по 8 июля участники форума соберутся на базе многофункционального центра для активной молодежи «город Юности» в Комсомольском районе, чтобы обменяться опытом и обсудить вопросы, которые волнуют молодые семьи.
Для детей разработана отдельная игровая программа, творческие мастер-классы, кинолекторий, настольные игры. Организаторы запланировали и мероприятия для всей семьи: спартакиада, театр теней, семейный пикник, фестиваль игр и многое другое.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, регистрации участников продлится до 15 июня, подать заявку можно в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».
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