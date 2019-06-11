В Хабаровске отремонтируют дворы

С раннего утра тяжелая техника работает под окнами девятиэтажки №22 по переулку Краснореченскому. На лицах хабаровчан – ни тени недовольства: только улыбки, ведь их двор переживает долгожданный капитальный ремонт.

Начала работ собственники ждали долго: в 2013 году во время масштабного наводнения территория дома попала под затопление. Вместе с отступившим паводком сгинуло и все дворовое благоустройство. Чтобы двор стал уютным и красивым, а тротуары и подъездные крылечки не напоминали военный полигон после бомбежки, жильцы не поскупились и тряхнули мошной, причем так, что даже поставили в этом своеобразный городской рекорд. На полную «перезагрузку» двора требовалось 3 миллиона 300 тысяч рублей. В одиночку такую сумму горожанам было не осилить. Решили поучаствовать в конкурсе на получение целевого муниципального гранта. Для того, чтобы получить финансовую поддержку от города, в глобальную реконструкцию дворовой территории жильцы вложили 2 миллиона 380 тысяч целковых. Таким образом, объем средств софинансирования со стороны собственников (как того требуют условия конкурса) стал рекордным – более 70% от стоимости проекта. Еще без малого миллион рублей – недостающую для исполнения мечты сумму – активистам в форме гранта выделил муниципалитет.

Как рассказал директор управляющей компании «ДВСРК-Горький» Алексей Болванович, курирующий ход работ, капремонт двора, если позволит погода, будет завершен в начале июля. За это время вдоль дома будет уложен хороший асфальт с новыми бордюрами, будут отремонтированы подходы к подъездам и крылечки, приведены в порядок тротуары, обустроены парковочные карманы, разбиты клумбы.

«Надеемся, хватит средств и на обустройство детской игровой площадки», - сказал он.

По словам Алексея Болвановича, в текущем году в рамках муниципальных грантов на территории, подведомственной его управляющей компании, масштабно обновятся 6 дворовых территорий.

Как рассказала заместитель начальника городского управления ЖКХ Мария Кущ, в текущем году в комиссию конкурса по предоставлению муниципальных грантов на благоустройство дворовых территорий МКД поступило 125 заявок. Беспристрастное жюри определило 89 победителей – именно столько хабаровских дворов теперь получат «вторую молодость» еще до наступления холодов. В общей сложности их ремонт обойдется почти в 73,7 миллиона рублей, из которых 33,5 миллиона – средства городской казны, а 40,2 миллиона – деньги собственников.

«Благодаря грантам, в 30 дворах пройдут капитальные ремонты асфальтового покрытия, в 57 появятся детские и спортивные площадки, а на двух дворовых территориях будут установлены заглубленные контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов», - сообщила Мария Кущ.

Также она подчеркнула, что ремонт дворов краевого центра ведется не только по программе муниципальной грантовой поддержки: Хабаровск также входит в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы». За четыре года ее действия в городе будут отремонтированы 274 двора.

«В 2019-м планируется привести в порядок 24 дворовых территории. Уже идет процесс заключения договоров на предоставление госсубсидий. В ближайшие дни подрядчики зайдут на объекты. Все работы будут идти под жестким контролем городской администрации, технадзора и управляющих компаний», - резюмировала Кущ.

Стоит отметить, что в общей сложности в 2018 году в рамках муниципальной и федеральной программ было отремонтировано 64 двора.



