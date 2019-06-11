В Хабаровске возбудили уголовное дело из-за строительства жилья для детей-сирот

Прокуратура Хабаровского края проверила соблюдение требований законодательства при строительстве жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В июле 2018 года был опубликован Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В соответствии с данным законом, вступившим в силу с 1 января 2019 года, количество закупаемых жилых помещений для детей-сирот в многоквартирном доме не может превышать 25% от общего количества квартир.

Однако месяц спустя после публикации закона, в августе 2018 года краевое учреждение «Служба заказчика Минстроя края» по указанию должностных лиц регионального министерства строительства края разместило документацию на проведение аукционов, по результатам которых с ООО СЗ «Градъ-Сервис» заключены четыре государственных контракта на участие в долевом строительстве 10-этажного дома, состоящего только из 279 однокомнатных квартир, предназначенных для детей-сирот. Общая стоимость контрактов превысила 600 млн. рублей, срок передачи квартир определен - до 01.02.2019 г.

При этом должные лица министерства строительства края были осведомлены о том, что на момент ввода дома в эксплуатацию передать по назначению возможно лишь 25% квартир от общего количества построенных в доме.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, размер внесенного застройщику аванса за счет бюджетных средств, превышает стоимость 25% квартир.

Указанные обстоятельства послужили основанием для направления прокуратурой края материалов проверки в следственные органы для принятия процессуального решения.

По результатам их рассмотрения СУ СК по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Помимо этого, прокуратура края выяснила, что в установленный контрактами срок организация-застройщик обязанность по передаче квартир заказчику не исполнила.

В связи с чем по постановлениям и.о. прокурора Железнодорожного района г. Хабаровска ООО СЗ «Градъ-Сервис» и его руководитель привлечены мировым судом к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия не влекут уголовной ответственности) в виде предупреждений.

Кроме того, по результатам рассмотрения представления и.о. прокурора Железнодорожного района г. Хабаровска застройщик подал проектную документацию для прохождения государственной экспертизы, по результатам которой будет решаться вопрос о возможности ввода дома в эксплуатацию.

Вопрос завершения строительства жилого дома, а также расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры края.