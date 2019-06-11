Сергей Фургал пока не может «раскочегарить» районные власти

Работники котельных в городе Вяземском до сих пор не дождались повышения заработной платы. О такой необходимости говорил глава региона во время посещения муниципалитета в марте.

Вопрос возник после того, как персонал центральной котельной пожаловался губернатору на низкий уровень оплаты труда.

- Я получаю 22 тысячи рублей за месяц, - рассказывал рабочий котельной Сергей Дмитриев. – Некоторые работники получают от 17 до 21 тысячи. Как им семью кормить?

По данным регионального управления Федеральной службы государственной статистики, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций Вяземского района в 2018 г. составила 34,7 тыс. руб.

- Все арендаторы (а все котельные арендуют коммерческие структуры) попадут ко мне на прием. Мы с ними перезаключим договор. Попросим их или обязуем , чтобы они заработную плату подняли хотя бы до средней – не менее 30 тыс. руб. Это первое. И второе – чтобы пересмотрели те льготы, которые положены для работающих с угольной пылью, они должны их получать, - говорил глава региона. – Если я знаю, что арендаторы котельных могут платить больше, значит они будут платить больше. Это несправедливо, нечестно и неправильно, пользуясь тем, что безработица, не платить положенные деньги. Поэтому этот вопрос мы решим.

Планировалось, что после окончания отопительного сезона в Вяземском по всем одиннадцати котельным будут представлены планы развития, включающие пути изыскания средств на увеличение фонда оплаты труда.

Однако до сих пор подвижек в этом направлении люди не увидели.

- Расходы здесь постатейные. Нельзя просто взять и поднять зарплаты, когда этого хочется. Да, можно, например, не производить ремонтных работ и отдать деньги людям, но это наказуемо. При следующем регулировании тарифа эти расходы могут просто исключить, и на ремонт тогда ничего не останется. Это очень сложный процесс. Никто не отказывается от повышения зарплат, но наш единственный источник финансирования - тариф, - приводит комментарий главы вяземского района Ольги Мещеряковой портал ДВХаб

А по словам руководителя компании, эксплуатирующей местные котельные и тепловые сети Богдана Гибия, увеличение тарифа на тепловую энергию произойдет лишь с началом нового сезона. Тогда же ставки будут увеличены максимум на 5%. Он также уточнил, что спецпитание положено лишь определенным категориям работников, в частности, сварщикам. Такое заключение дали эксперты, проводившие оценку специальных условий труда.

В складывающейся ситуации виден разрыв между поручениями губернатора Хабаровского края и их выполнением на местах. С целью устранения недоразумений Сергей Фургал накануне поручил главе регионального министерства ЖКХ Дарию Тюрину взять вопрос оплаты труда кочегаров в Вяземском районе на контроль.





Дмитрий Мартыненко

Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края