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Сергей Фургал пока не может «раскочегарить» районные власти
Работники котельных в городе Вяземском до сих пор не дождались повышения заработной платы. О такой необходимости говорил глава региона во время посещения муниципалитета в марте.
Вопрос возник после того, как персонал центральной котельной пожаловался губернатору на низкий уровень оплаты труда.
По данным регионального управления Федеральной службы государственной статистики, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций Вяземского района в 2018 г. составила 34,7 тыс. руб.
Планировалось, что после окончания отопительного сезона в Вяземском по всем одиннадцати котельным будут представлены планы развития, включающие пути изыскания средств на увеличение фонда оплаты труда.
Однако до сих пор подвижек в этом направлении люди не увидели.
А по словам руководителя компании, эксплуатирующей местные котельные и тепловые сети Богдана Гибия, увеличение тарифа на тепловую энергию произойдет лишь с началом нового сезона. Тогда же ставки будут увеличены максимум на 5%. Он также уточнил, что спецпитание положено лишь определенным категориям работников, в частности, сварщикам. Такое заключение дали эксперты, проводившие оценку специальных условий труда.
В складывающейся ситуации виден разрыв между поручениями губернатора Хабаровского края и их выполнением на местах. С целью устранения недоразумений Сергей Фургал накануне поручил главе регионального министерства ЖКХ Дарию Тюрину взять вопрос оплаты труда кочегаров в Вяземском районе на контроль.
Дмитрий Мартыненко
Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края
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