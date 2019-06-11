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Ярмарка на набережной Хабаровска осталась без ухи и мороженого
Выставка-ярмарка "Наш выбор 27" пройдет 15-16 июня. Как сообщает пресс-служба правительства региона, принято решение об отмене несколько крупных событий. Речь идет о приготовлении ухи в первый день мероприятия, а также прилете волшебника на вертолете с бесплатным мороженым.
Производители мороженого также готовятся к выставке-ярмарке: 15 и 16 июня на набережной можно будет прибрести по доступным ценам десятки видов мороженого. Многие участники выставки-ярмарки планируют провести промо-акции и конкурсы для жителей, оборудовать фотозоны. Предусмотрена культурная программа - на двух сценах, которые расположены на территории набережной, выступят творческие коллективы Хабаровского края, лауреаты фестиваля «Студенческая весна». Жители также смогут поучаствовать в розыгрышах ценных призов.
Выставка-ярмарка "Наш выбор 27" пройдет в Хабаровске в третий раз. В прошлом году выставку-ярмарку посетило более 200 тысяч человек, в том числе туристические группы из стран АТР. Производителям края удалось реализовать более 250 тонн продукции. Наибольшим спросом пользовались такие продукты как куриное яйцо, копченая рыба, молоко, квас и мороженое.
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