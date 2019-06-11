Ярмарка на набережной Хабаровска осталась без ухи и мороженого

Выставка-ярмарка "Наш выбор 27" пройдет 15-16 июня. Как сообщает пресс-служба правительства региона, принято решение об отмене несколько крупных событий. Речь идет о приготовлении ухи в первый день мероприятия, а также прилете волшебника на вертолете с бесплатным мороженым.

- Приготовление ухи на открытом воздухе и в большом количестве – это колоссальная ответственность перед жителями. Есть риск нарушить санитарные требования. Если говорить о прилете вертолета и раздаче мороженого, то в данном случае нас беспокоит огромное скопление людей. В толпе много детей, безопасность должна быть превыше всего, - отметил заместитель председателя правительства края - министр сельского хозяйства Александр Шкурин.

Производители мороженого также готовятся к выставке-ярмарке: 15 и 16 июня на набережной можно будет прибрести по доступным ценам десятки видов мороженого. Многие участники выставки-ярмарки планируют провести промо-акции и конкурсы для жителей, оборудовать фотозоны. Предусмотрена культурная программа - на двух сценах, которые расположены на территории набережной, выступят творческие коллективы Хабаровского края, лауреаты фестиваля «Студенческая весна». Жители также смогут поучаствовать в розыгрышах ценных призов.

Выставка-ярмарка "Наш выбор 27" пройдет в Хабаровске в третий раз. В прошлом году выставку-ярмарку посетило более 200 тысяч человек, в том числе туристические группы из стран АТР. Производителям края удалось реализовать более 250 тонн продукции. Наибольшим спросом пользовались такие продукты как куриное яйцо, копченая рыба, молоко, квас и мороженое.