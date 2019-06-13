Молодежь из 20 регионов России стала участниками «Культурного максимума» в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершилась первая смена молодежного образовательного форума «Амур» Участниками «Культурного максимума», посвященного Году театра в России стали 200 талантливых ребят со всей страны. Пообщаться, обменяться опытом и получить консультации наставников в центр активной молодежи «Город Юности» на берега реки Амур приехали музыканты, художники, танцоры, писатели, дизайнеры и фотографы из Москвы, Рязани, Казани, Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и других городов Дальнего Востока.

В течение семи дней на прикладных мастер-классах и интерактивных встречах ребята учились основам по формированию личного бренда и его продвижению, вместе с наставниками анализировали и корректировали свои творческие проекты. В «кадровый состав» экспертов вошли известные деятели искусства. Это художественный руководитель Хабаровского ТЮЗа Константин Кучикин, руководитель Хабаровского краевого музыкального театра Сергей Листопадов, актер российского театра и кино Владимир Моташнев, теле-киносценарист Денис Блинков. Они охотно делились своими знаниями и опытом, давали ценные рекомендации по реализации и ведению собственных проектов.

- Я точно знаю, что в нашей стране, и, конечно же, в Хабаровском крае, очень много творческих талантливых ребят, которые в силу разных обстоятельств не могут реализовать свой потенциал. Форум «Амур» - отличная площадка, чтобы понять, что именно ты делаешь не так и, получив новые знания, скорректировать путь к своей мечте, – уверен актер и режиссер Сергей Листопадов.

Как отметили в краевом комитете по молодежной политике, смену, на которую съезжаются ребята, реализующие именно свой творческий потенциал, на форуме «Амур» проводят впервые. Не исключено, что площадка, получит развитие, учитывая отклики участников «Культурного максимума».

- Поддержка молодежи – один из приоритетов нового вектора развития Дальнего Востока. Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, талантливая молодежь - одно из самых сильных конкурентных преимуществ России. Сегодня для личностного роста молодых людей созданы все возможности, форум «Амур» одна из таких площадок, - отметили в комитете.

По результатам первой смены были определены победители лучших проектов и индивидуальных траекторий развития. С командой финалистов, в составе которой 21 человек, работа над инициативами будет продолжена. В личном рейтинге лучшими стали Анастасия Помыткина, Карина Сурина, Екатерина Касаткина, Дарья Никулина, Людмила Шмидт, Алена Маланина, Ирина Жданова, Татьяна Нам, Айыысиэн Назаров, Диана Оганян.

- Признаюсь, я давно хотела попасть на образовательный форум, на такой, чтобы мозг кипел от работы. И это случилось здесь на «Амуре». Мне очень понравилось. Много интересных идей, много интересных знакомств. Благодаря таким форумам, мы понимаем, что творчество развивается, трансформируется, находит новые формы и выражения, – поделилась впечатлениями финалист смены «Культурный максимум» Анастасия Помыткина.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, творческим финалом смены стал краевой фестиваль современного молодежного творчества «Молодежь-на-Амуре», приуроченный ко Дню России и юбилею города Юности. Участники форума устроили настоящий праздник для жителей Комсомольска-на-Амуре, представив свои яркие проекты и уникальные творческие номера. Слет талантливых на форуме «Амур» завершился, но уже 15 июня молодежная площадка примет новых гостей. Участниками второй смены «Компетенции будущего» станут представители работающей молодёжи и молодые бизнесмены. Для них также подготовлена интересная и насыщенная образовательная программа.