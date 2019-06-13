"Мусорную реформу" в Хабаровском крае предлагают обсудить жителям

Министерство ЖКХ края проводит общественные обсуждения проекта новой территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. До 10 июля ведомство будет принимать предложения, которые затем учтет при утверждении логистических маршрутов. Направить свои замечания можно на адрес электронной почты d.i.kasyanova@adm.khv.ru или в письменном виде в министерство. Проект схемы можно скачать по ссылке.

Напомним, что уже в августе в крае должны выбрать оператора, который займется сбором, транспортировкой, последующей переработкой или захоронением мусора. Возможно, это будет не одна организация, а несколько. Кроме того, предполагается, что в схеме обращения смогут участвовать и другие компании, готовые оказывать сопутствующие услуги.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на проектирование объектов обработки ТКО первоначально направят 87 млн рублей. Работы начнут в трех муниципалитетах Хабаровского края. До конца года сортировочные площадки появятся в Николаевске-на-Амуре и Комсомольске-на-Амуре, а также в Советско-Гаванском районе. Всего власти планируют определить 12 зон для работы регоператора.