Новости
План «хабаровского подвига» еще не разработан?
Перечень расходных статей бюджета Хабаровского рая, которые подвергнутся секвестированию, должен был быть подготовлен к 12 июня. Однако никаких известий по этому поводу официальные медиа до сих пор не опубликовали.
Напомним, что о необходимости сокращения расходов заговорили в начале мая, когда соотношение госдолга региона к собственным (налоговым и неналоговым) доходам приблизилось к критической отметке в 70%.
Говоря о «внешнем управлении», имеют в виду обязательное сопровождение всех операций, связанных с расходованием бюджетных средств региона, Федеральным казначейством.
Как сообщил источник в правительстве края, министерства и ведомства были не слишком активны в плане внесения предложений, поэтому основная нагрузка по подготовке плана экономии бюджетных средств легла на профильное министерство финансов.
Уточним, что в версии поправок к закону о бюджете Хабаровского края на 2019 год, которые сейчас рассматриваются в Законодательной думе Хабаровского края, расходы краевой казны предусматриваются в размере 117,077 млрд рублей при общем объеме доходов в размере 109,255 млрд рублей (включая 76,246 млрд рублей собственных доходов).
Дмитрий Мартыненко
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 609
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 911
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 602
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность5 034
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136