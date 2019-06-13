План «хабаровского подвига» еще не разработан?

Перечень расходных статей бюджета Хабаровского рая, которые подвергнутся секвестированию, должен был быть подготовлен к 12 июня. Однако никаких известий по этому поводу официальные медиа до сих пор не опубликовали.

Напомним, что о необходимости сокращения расходов заговорили в начале мая, когда соотношение госдолга региона к собственным (налоговым и неналоговым) доходам приблизилось к критической отметке в 70%.

- Если мы не примем решение сами, мы попадем под внешнее управление, и за нас это решат. Нас поставят перед фактом: вот столько-то и столько-то вы можете потратить на зарплаты. И не будет у нас ни медицины, ни образования, ничего не будет. В срок до 12 июня нам надо полностью разработать план по сокращению расходов на 15%. Мы должны совершить подвиг: с одной стороны сэкономить, с другой - увеличить доходы. Каждое министерство должно проработать свои вопросы. Если это министерство природных ресурсов, они должны отработать каждое предприятие, сколько добывают, сколько продают. Как же так получается, что в лесной отрасли, например, подают документы, что спилили одно количество древесины, а за границу уходит в десять раз больше! – говорил Сергей Фургал.

Говоря о «внешнем управлении», имеют в виду обязательное сопровождение всех операций, связанных с расходованием бюджетных средств региона, Федеральным казначейством.

Как сообщил источник в правительстве края, министерства и ведомства были не слишком активны в плане внесения предложений, поэтому основная нагрузка по подготовке плана экономии бюджетных средств легла на профильное министерство финансов.

Уточним, что в версии поправок к закону о бюджете Хабаровского края на 2019 год, которые сейчас рассматриваются в Законодательной думе Хабаровского края, расходы краевой казны предусматриваются в размере 117,077 млрд рублей при общем объеме доходов в размере 109,255 млрд рублей (включая 76,246 млрд рублей собственных доходов).





Дмитрий Мартыненко