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Instagram дал сбой по всему миру
Перебои в работе Instagram наблюдаются у пользователей всего мира. О сбоях сообщают жители разных стран, среди которых Россия, Украина, США, Англия, Германия, Польша.
О массовом сбое сообщает специализированный сервис downdetector. Официальных комментариев о причинах сбоя пока не поступало.
Последний раз масштабный сбой произошел в работе социальных сетей Facebook и Instagram 13 марта 2019 года.
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