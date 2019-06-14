Instagram дал сбой по всему миру

Перебои в работе Instagram наблюдаются у пользователей всего мира. О сбоях сообщают жители разных стран, среди которых Россия, Украина, США, Англия, Германия, Польша.

О массовом сбое сообщает специализированный сервис downdetector. Официальных комментариев о причинах сбоя пока не поступало.

Последний раз масштабный сбой произошел в работе социальных сетей Facebook и Instagram 13 марта 2019 года.