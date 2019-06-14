Хабаровский лицей инновационных технологий вошел в ТОП-200 лучших школ России

Рейтинг подготовило агентство «RAEX». Его эксперты определили, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов страны в сфере информационных технологий. В ходе исследования были собраны данные о 8 тысячах образовательных учреждений и 30 тысячах выпускников, которые в прошлом году поступили в профильные вузы. В рейтинг лучших в сфере информационных технологий вошло 200 школ.

Первое место занял СУНЦ МГУ, на второй и третьей позициях - Бауманская инженерная школа №1580 и Санкт-Петербургский президентский физико-математический лицей №239. В число 200 лучших вошли учебные заведения из 44 регионов России. При этом на Москву и Подмосковье приходится чуть более трети – 71 участник.

«Мы гордимся, что наш лицей вошел в этот рейтинг. Это заслуженная оценка педагогам-профессионалам, которыми руководит Дмитрий Шестопалов. Они сообща создали свою уникальную систему преподавания информатики. В ее основе лежит авторская программа, составленная нашими педагогами. Поздравляю весь педагогический коллектив и лицеистов с победой», - сказала директор лицея Виктория Полозова.

Отметим, что при формировании рейтинга использовались данные приемных комиссий, которые предоставили вузы страны.