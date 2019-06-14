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Хабаровский лицей инновационных технологий вошел в ТОП-200 лучших школ России
Рейтинг подготовило агентство «RAEX». Его эксперты определили, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов страны в сфере информационных технологий. В ходе исследования были собраны данные о 8 тысячах образовательных учреждений и 30 тысячах выпускников, которые в прошлом году поступили в профильные вузы. В рейтинг лучших в сфере информационных технологий вошло 200 школ.
Первое место занял СУНЦ МГУ, на второй и третьей позициях - Бауманская инженерная школа №1580 и Санкт-Петербургский президентский физико-математический лицей №239. В число 200 лучших вошли учебные заведения из 44 регионов России. При этом на Москву и Подмосковье приходится чуть более трети – 71 участник.
Отметим, что при формировании рейтинга использовались данные приемных комиссий, которые предоставили вузы страны.
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