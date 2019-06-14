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В Хабаровске первым снесут барак на улице Авроры
Ветхое строение вошло в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до января 2017-го и подлежащих расселению до конца года. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук встретился с будущими новоселами. Деревянный дом на 8 квартир на окраине Краснофлотского района был построен 1934 году. Сейчас в нем живут 11 семей.
В Хабаровске более 80 многоквартирных домов признаны аварийными до января 2017 года. В них проживают 1710 человек.
На покупку и предоставление квартир по национальному проекту Хабаровск получил свыше ста миллионов рублей. На эти деньги до конца года планируется снести и расселить 8 бараков.
В ходе беседы глава города поинтересовался у собственников, в каком из районов Хабаровска они хотели бы получить жилье. Многие высказали желание остаться жить в Краснофлотском районе. Национальный проект «Жилье и городская среда» рассчитан до 2026 года. На первом этапе в Хабаровске до конца года планируется расселить свыше 170 человек.
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