В Хабаровске первым снесут барак на улице Авроры

Ветхое строение вошло в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до января 2017-го и подлежащих расселению до конца года. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук встретился с будущими новоселами. Деревянный дом на 8 квартир на окраине Краснофлотского района был построен 1934 году. Сейчас в нем живут 11 семей.

«Вы не смотрите, что дом с виду аккуратный – стараемся по мере сил поддерживать порядок. Внутри он в очень плохом состоянии. Зимой не держит тепло, приходится спать, кутаясь в теплые вещи»,- обращаясь к главе города, рассказывает жительница дома Анна Бурыкина.

В Хабаровске более 80 многоквартирных домов признаны аварийными до января 2017 года. В них проживают 1710 человек.

«По закону семьям будут предоставлены благоустроенные квартиры. Однако, согласно нормативам, их площадь не должна превышать ту, в которой проживали люди» - объяснил мэр.

На покупку и предоставление квартир по национальному проекту Хабаровск получил свыше ста миллионов рублей. На эти деньги до конца года планируется снести и расселить 8 бараков.

«Согласно условиям программы, благоустроенные квартиры будут приобретаться на аукционах, по цене чуть больше 66 тысяч рублей за квадратный метр. При этом нам необходимо знать мнение жильцов: если они захотят приобрести квартиры большей площади, чем им положено, то должны будут вложить в покупку и свои средства»,- добавил Сергей Кравчук.

В ходе беседы глава города поинтересовался у собственников, в каком из районов Хабаровска они хотели бы получить жилье. Многие высказали желание остаться жить в Краснофлотском районе. Национальный проект «Жилье и городская среда» рассчитан до 2026 года. На первом этапе в Хабаровске до конца года планируется расселить свыше 170 человек.



