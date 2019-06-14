Центры амбулаторной онкопомощи в Хабаровском крае откроют через 5 лет

В этом году в Хабаровске на базе краевой клинической больницы №1 откроется Центр амбулаторной онкологической помощи. В нем можно будет пройти экспресс-тестирование на онкологические заболевания. Это новое направление в системе оказания населению первичной помощи. Раньше сделать диагностику можно было только в крупных стационарных онкодиспансерах. Теперь современные технологии позволяют использовать ускоренные методики.

Всего до 2024 года в регионе планируется создать пять подобных центров, которые оснастят необходимым оборудованием. Для открытия необходимо наличие цифрового маммографа, аппарата компьютерной томографии, фиброколоноскопа, видеоэндоскопического гастроскопа, обязательно УЗИ аппарата экспертного класса и другой высокотехнологичной техники. Попасть на диагностику можно будет абсолютно бесплатно по направлению врача. Весь процесс будет начинаться с профосмотров, когда пациента, у которого заподозрили рак, сразу направят на тестирование.

- Главная цель создания центров – снижение смертности от рака. На 100 тысяч населения сейчас в крае приходится 170 случаев заболевания онкологией. Известно, что эта болезнь тяжело поддается лечению, однако если диагностировать ее на ранней стадии, то шансы повышаются. Поэтому центры существенно помогут в борьбе с онкологией, - пояснили в министерстве.

Центры будут создавать в несколько этапов. Второе такое учреждение должно появиться в Комсомольске-на-Амуре на базе двух горбольниц №7 и №2. В дальнейшем в городе Юности также планируется переоснастить Онкологический диспансер и Краевой клинический центр онкологии. В последнем планируется сделать Референс-центр иммуногистохимических, патоморфологических исследований и отделение радионуклидной терапии.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, что все мероприятия по открытию центров амбулаторной онкологической помощи реализуются в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это один из 12 ключевых проектов развития страны, разработанный по итогам 204-ого «майского» Указа Президента Владимира Путина.