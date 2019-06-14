Хабаровчанке пришлось побегать за вакциной после присасывания энцефалитного клеща



Елена Ковалевская (фамилия по ее просьбе изменена) стала уже тринадцатой в этом году жертвой укуса клеща, зараженного энцефалитом. И это лишь один из официально зарегистрированных случаев в нашем крае.

Первого своего клеща Елена запросто стряхнула с головы в магазине. А вот второго, через пару дней, обнаружила уже у себя на животе. Она все сделала правильно. Как сама рассказала, скорее всего, клеща «подцепила» на базе КАФ, в районе конечной остановки трамвая пятого маршрута. Не поленилась, поехала в Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, сдала кровососущего на анализ. Тест подтвердил: клещ – носитель энцефалита.

Приятного, конечно, мало. Но предупрежден – значит вооружен. В институте Елене, получившей «черную метку», посоветовали обратиться к своему лечащему врачу. Хотя она, изрядно напуганная, готова была сразу выложить деньги за целебные уколы. Не предложили. В ее железнодорожной больнице ждать врача пришлось долго, но бойкая медсестра посоветовала сбегать в аптеку и самой купить иммуноглобулин, которого под рукой почему-то не оказалось. Прикинула вес пациентки и определила, что надо десять доз. Как позже выяснилось – стоимость этого удовольствия больше шести тысяч рублей. Но куда деваться?

Кстати, буквально накануне сотрудник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению минздрава края Андрей Щуров рассказал, что «сразу после укуса необходимо обратиться к врачу. В первые 72 часа рекомендуется сделать укол противоклещевого иммуноглобулина или принять противовирусный препарат. Это позволит сдержать развитие болезни и уменьшить негативные последствия. Сейчас иммуноглобулин есть во всех медучреждениях, где принимают подобных пациентов». Ага…



- Зато везде для нас есть памятки, - говорит Елена. – Вот только указанные там телефоны или не отвечают, или постоянно заняты. Мне пришлось брать такси и ехать в поисках лекарства.

- Мы обрабатываем «Фаворитом», хороший инсектицид, давно им пользуемся, - рассказала Елена Ильина, медицинский дезинфектор-инструктор краевой дезинфекционной станции. - На один гектар нужно всего 200 граммов вещества, которое разбавляют в воде. Мы работаем в респираторах, защитной одежде и резиновых сапогах - все-таки это яд. Но для людей он не представляет опасности спустя пару дней после обработки. Клещ после контакта с отравой погибает в течение двух часов.

- Клещи не поднимаются высоко на деревья, их предел - метр от земли, в основном они сидят на траве и кустарниках на уровне наших лодыжек и коленей – примерно 50 сантиметров, - рассказал главный врач краевой дезинфекционной станции Сергей Ткачев. - В этом году обрабатывать парки начали на две недели раньше обычного. Предварительный контроль за численностью клещей показал, что на некоторых участках их больше, чем в прошлом году. Чтобы проверить количество клещей на квадратный метр, специалисты проходят по траве с белой тканью на палке, своеобразным флагом. Например, на Хехцире, где обработка не проводилась, на некоторых участках собирали по 20-30 клещей. В центральном парке эта цифра поменьше – где-то 3-4 единицы на квадратный метр. Но, если дезинфекцию не проводить, количество кровососов быстро возрастет. Благо, в Хабаровске пока не выявлено случаев заболевания энцефалитом или боррелиозом.

- Если вы сняли с себя клеща и решили никуда не обращаться, понаблюдайте за своим состоянием, - говорит сотрудник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Захарова. - Температуру нужно измерять после укуса клеща в течение трех недель утром и вечером. Если она повышается, у вас появляется головная боль, есть онемение мышц шеи и лица, может быть лихорадочное состояние, то необходимо срочно обращаться к врачу, чтобы он назначил лечение. Клещи переносят не только энцефалит, но также боррелиоз, болезнь Лайма, эрлихиоз, клещевой возвратный тиф и много других труднопроизносимых и плохо поддающихся лечению заболеваний. Потому человеку, с которого сняли присосавшегося клеща, необходимо получить укол иммуноглобулина. Детям до 17 лет колют вакцину бесплатно. Взрослым придется раскошелиться – необходимое количество иммуноглобулина рассчитывают по формуле: 1 ампула (10 миллиграмм) на 10 килограммов веса. А стоит эта ампула недешево. Так что тем, кто о прививке заранее не побеспокоился, не мешало бы подумать о страховании от укуса клеща.

Она поймала такси. В первых двух ближайших аптеках иммуноглобулина не оказалось. Догадалась позвонить в дежурную справочную, и ее направили по нужному адресу. Купила, примчалась к уже знакомой медсестре, и та ее, наконец, уколола…И это в Хабаровске. А я вспоминаю прошлый год, когда с амурскими казаками пошел в экспедицию на гору Шаман в Ульчском районе. И «поймал» сразу четырех клещей. Слава Богу, все обошлось – видимо, оказались «экологически чистыми».Сезон активности клещей продолжается. Только за прошедшую неделю в крае было зарегистрировано 792 обращения к врачам по поводу присасывания паразитов. Более половины из них произошло в Хабаровске и его пригороде.Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю продолжает контроль мероприятий по предупреждению распространения природно-очаговых инфекций. По данным оперативного мониторинга, с начала сезона по поводу присасывания клещей в медицинские организации края обратились 3361 человек, в том числе 1111 детей. Как отметили в пресс-службе ведомства, при проведении исследований клещей, снятых с людей, зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита составила 1,04%, клещевым боррелиозом – 3,4%.Кстати, мэрия Хабаровска заранее подготовилась к атаке кровососущих. Сезонная обработка города от клещей началась задолго до их «атаки». Специалисты краевой дезинфекционной станции распылили инсектициды в парках и на кладбищах. Чтобы обезопасить хабаровчан, дезинсекторы опрыскали около двух тысяч гектаров общественных территорий. Проливали траву и кустарники, опрыскивали заборы, чтобы находящие за периметром кровососы не добрались до зачищенной территории. Погода позволила обработать детский парк имени Гайдара, «Динамо», парк имени Муравьева-Амурского.Клещи зимуют в травяной подстилке. Весной, когда температура повышается, они выбираются на поверхность и, сидя на травинках, поджидают жертву. Клещи ленивы - могут за всю жизнь не проползти и 30 метров, но они прекрасно путешествуют на своих донорах - мышах, птицах, собаках и людях. Без пищи клещи впадают в анабиоз и могут «проспать» до 10 лет. Но для того чтобы отложить яйца, самке необходима кровь.Присосавшиеся к жертве членистоногие могут оставаться в теле донора до двух недель. В комитетах по управлению районами краевого центра составлен список мест массового посещения людей, в него вошли районные скверы, площади и улицы. Их тоже обработали. Бригады дезинсекторов зашли и на территории образовательных, культурных учреждений, спортивных стадионов, баз отдыха.Специалисты напоминают - если вас укусил клещ, нужно обратиться в травмпункт для удаления впившегося животного. Если вы находитесь далеко от цивилизации, можете сделать это сами, но тогда лучше надеть перчатки, воспользоваться пинцетом или ниточной петлей. Не стоит в лучших народных традициях лить на него масло или керосин. Извлеченного клеща желательно сдать в Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии на анализ.В этом году ревакцинацию от клещевого энцефалита сделало больше 40 тысяч хабаровчан. Но за город – на шашлыки и на дачу – выезжает гораздо больше. Дезинфекторы просят не привитых горожан по возможности воздержаться от посещения леса.Обычно активность клещей летом идет на убыль, но, к сожалению, не этим. Люди по-прежнему продолжают обращаться за помощью к медикам. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, чаще всего клещи кусают дачников и сборщиков дикоросов. Вредные кровососы могут быть занесены в помещения и транспорт с животными, букетами цветов, ветками. Кстати, заразиться можно и при употреблении сырого молока коз, больных клещевым энцефалитом. Поэтому следует употреблять этот полезный напиток только после кипячения.Самая надежная и эффективная мера защиты от клещевого энцефалита — это иммунизация. Прививки проводят не в сезон активности клещей, а ранней весной и поздней осенью. В пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю также напомнили: после возвращения с природы необходимо осмотреть одежду и тело на наличие клещей. Снятых с одежды клещей следует сжечь, их ни в коем случае нельзя давить руками, так как возбудитель может попасть в незаметные царапины и ссадины. И помните: даже немедленное удаление клеща и обработка места укуса не гарантирует, что не произошел факт заражения. И еще: после удаления клеща обязательно помойте руки с мылом. Если на месте укуса осталась черная точка, значит, часть хоботка осталась внутри. Если у вас нет возможности сразу обратиться к врачу, обработайте место укуса йодом или спиртом. А после обработки можно попробовать удалить остаток хоботка как занозу.





Вадим Решетняк

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