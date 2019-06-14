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Как оплатить все услуги ЖКХ в Хабаровске?
Россияне, как известно, не очень любят платить за жилищно-коммунальные услуги. Особенно за капитальный ремонт. А если еще и на пеню следует раскошелиться, то вообще замыкаются, уходят в себя и максимально ограничивают контакты с внешним миром (в частности, когда на горизонте маячат судебные приставы).
Ситуация с ТСЖ «Запарина, 49» иная. Здесь собираемость за коммунальные платежи выросла с 25 до 90 процентов. Секрет, по словам председателя товарищества Александра Гайдамака, в работе с людьми.
Прецедент стал известен во время объезда по объектам капитального ремонта, участие в котором принял, в том числе, министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.
Посетил министр и дом на улице Руднева, 65. Там сейчас ведется ремонт системы водоотведения. Рабочие, чтобы добраться до труб, задействовали специальный агрегат. Который, грубо говоря, «выдавливает» старую трубу и образовывает новую. Таким образом не надо разрывать землю и копать траншеи - аппарат сам сделает работу. Стоит такая машина 3,5 миллиона рублей.
Стоит отметить, что программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в крае реализуется хабаровским краевым фондом капитального ремонта с 2014 года. Так, в 2018 году отремонтировано 857 многоквартирных домов (из них в Хабаровске – 301 дом) на сумму 1,59 миллиарда рублей.
В 2019 году в нашем регионе планируется оборудовать новыми крышами 222 дома, лифтами – 90, фасадами – 42, инженерными системами – в совокупности 76 домов. В этом и следующем году фонд планирует заменить в Хабаровском крае 902 лифта в 275 домах.
На объектах капитального ремонта используются современные технологии. Фасады утепляются специальными материалами, применяются светодиодные светильники с датчиками движения и освещенности, устанавливаются современные лифты, оснащенные низковольтными преобразователями частоты. Новые общедомовые приборы учеты электроэнергии позволяют снизить расходы на ОДН.
Андрей Канев
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