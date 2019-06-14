В Хабаровском крае искали полынное чудо



В Нанайском районе прошел Дальневосточный фестиваль полынного супа. Фестиваль не только первый, этногастрономический, но и семейный. Организаторы – Евгения и Андрей Бельды из Найхина, известные как ансамбль «Мэнгун Муэнэ». Как говорится, лиха беда начало. Фестиваль собрал гостей из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Нанайского района и даже с Чукотки.

А теперь по порядку.



Пирожки и ямочки

Комсомольская трасса, она же автодорога Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре (Р-454), была почти пустынна. Попадались, конечно, изредка фуры и легковые автомобили, но складывалось ощущение, что это, скорее, исключение из правил. Вдоль трассы селяне особо не торговали: черви, мед, пару раз краснокнижные ландыши, папоротник да разок веники для бани – вот и все предложения. От всей души, как говорится!

Сама трасса казалась артефактом неизвестной цивилизации, пострадавшей от точечной бомбардировки. Были, конечно, отремонтированные куски, и смотрелись они распутством, втиснутым неведомой силой в дорожную «жизнь после смерти». Поверх рытвин, трещин и трещинок, ям, ямок и ямищ свежей краской была нанесена разметка. Значит, следят, просто денег нет на цивилизацию. Кризис в крае, экономическое фиаско.

И только неизменно вкусны, горячи и пахучи пирожки в Анастасьевке. Да это и не пирожки, а пирожищи, полукилограммовые лапти. Не для фитнесовых городских заморышей-фей, а для нормальных богатырей и богатырок. Съел пару и сутки сыт, а там уже и подвиги можно совершать - пашню пахать, детей во множестве делать… А воздух-то после города, воздух! От этой сладости разомлевшим дураком делаешься.

Какой черт потянул по рытвинам, какие красоты, что за дело, спросите недоуменно вы, неужто за пирожками от дородных селянок, как говорится, за семь верст киселя похлебать?

Цель путешествия - Фестиваль полынного супа в столице Нанайского района селе Троицкое. Собственно, сам пункт сбора – визит-центр национального Анюйского парка, а это чуть-чуть не доезжая до самой столицы.

Дикая дальневосточная любовь

Три часа вынужденного дорожного массажа не прошли даром: приехали, словно постаревшие лет на 15, и опоздали на первую экскурсию по национальному парку.

А в визит-центре встречают почти улыбками, горячим черным кофе:

- Как доехали-добрались?

- Прекрасно!

И тут произносят волшебную фразу: «А у нас тут кот в вольере… дикий, дальневосточный!». Встрепенулся, пополз любоваться грозным дальневосточным хищником, зверским мурлыкой.

Пока суть да дело, принудили фотографироваться на фоне баннера с нарисованным тигром Анюйского парка, с гостями и главным организатором Полынного фестиваля Андреем Бельды. Фотаюсь, а сам глазами ищу дикого кошака в довольно большом вольере. Кыс-кыс-кыс!..

Это самое мордатое и шерстнастое «кыс-кыс» сидело на сухой ветке под самым потолком вольера и внимательно наблюдало за нашей суетой во время фотографирования. Я сначала подумал, что это мальчик. Уж слишком суров на вид, огромен, размером с мейн-куна (порода такая кошачья, пожалуй, самая здоровая из домашних кошек). Красавец!

Забыл про дорогу, про то, что меня растрясло, начал ворковать… И почему-то кота назвал «девочка моя красивая». А кот-то на этих словах начал щурить глазки - с кошачьего это что-то типа признания в любви. Да кошачья это дамочка! Просто вида сурового. И среди людей подобное встречается, но никто тонкой и нежной женской души не отменял же!

Снял очки и тоже начал щуриться. Кошка мне, я ей. Такая вот кошачья любовная медитация. Эх, на недельку бы мне сюда – приручил бы, ей-богу! Но впереди - экскурсия на Анюйский рыбзавод.

Плодись, рыбка драгоценная

Памятуя о том, что всякий собачник становится похож на свою собаку, а кошатник на свою кошку (про тех, кто разводит свиней или кроликов, намекать не хочу), все гадал: а что можно взять от рыб? Вот уж тайна за семью печатями - всякая рыба, если, конечно, она не в копченом, соленом или жареном виде.

Собака на въезде на территорию, где находятся корпуса рыбзавода, тщательно выполняла свой сторожевой долг – облаивала подъехавшие машины. Была она коротконогой, толстенькой и, видимо, по природе добродушной. Но работа остается работой. Рефлекс сработал и у участников фестиваля. Кто-то пошел задабривать зверя. Сторож подождал, пока собака съест городской подгон, уволок в сторожку и запер. Вторая собака нас встретила на входе в здание, где, собственно, и живут рыбы. В отличие от своей коллеги, она была до ужаса ласковой. Такие собаки голодными никогда не останутся. Дворняги дворнягами, а вдруг показалась в их мордах какая-то вековая мудрость. А может, они потомки тех собак, которые шли через Амур, чтобы заселить Америку?

…Как и положено, в том месте, где живут рыбы, стояло рыбное амбрэ, не противное, а легкое, даже свежее, не вызывающее протест фибр, отвечающих за поэтическую городскую утонченность и фейную брезгливость.

…«Делай добро и бросай его в воду» - эта мудрость буквальна для Анюйского рыбоводного завода, даже может стать слоганом. Здесь рыб разводят и выпускают в Амур. Не было б таких заводов, опустела б наверняка река, всех лососевых да осетровых выловили бы. Предприятие занимается восстановлением популяции осетра и калуги. Каждый год его специалисты выпускают в Амур до 800 тысяч мальков, выращенных в специальных бассейнах. Научились выращивать не только амурского, но и cахалинского осетра, а им вообще никто в мире больше не занимается. Сахалинский осетр примерно такой же на вид, как и наш, только светлее. Кстати, осетр занесен в Красную книгу России. Штрафы за браконьерство огромные.

Но представьте себе состояние участников Полынного фестиваля. Походишь к бассейну, а там в воде плавает эдакий лось - огромный осетр, да не один. «Смотрите, пара миллионов нам плавником махнула», - шутили одни. «Да эта рыбина на все пять тянет», - уточняли другие.

Среди участников фестиваля были и нанайские дети. Если их бабушки и прабабушки еще видели осетровых в естественных условиях, то сегодняшние дети этот вид рыб видят живьем только здесь.

…Во время наблюдения за рыбами как-то и про время забылось, вообще появилось ощущение, что оно остановилось. И настроение было какое-то легкое, безмятежное. В этих рыбах есть что-то лечебное от всех депрессий, вызванных городской суетой.

- Самых больших рыб в этом бассейне мы знаем. У каждой - свой характер. Они своим поведением многое могут рассказать. Например, если не хватает кислорода, они концентрируются у поверхности воды, - рассказала Татьяна Нагибина, главный рыбовод.

- Сколько нужно выпускать мальков, чтобы восстановить популяцию осетров до промышленного лова?

- От браконьерства никуда не уйдешь… Таких заводов, как наш, нужно как минимум пять у нас в крае.

- Как влияют рыбы на характер человека?

- Люди спокойными делаются. У нас на заводе агрессивных людей нет.

После экскурсии на рыбзавод пришло время супа из полыни. Само действо было запланировано в этнодеревне Алима национального парка «Анюйский»…

Как говорится, продолжение следует. В следующем номере вы узнаете, как обработать полынь для супа, как называли нанайцы Амур (если вы думаете, что только Мангбо, то ошибаетесь) и что нужно делать, чтобы мужчина стал нанайским царем.





Национальный парк «Анюйский» называют домом полосатой кошки. Он был создан в декабре 2007 года на западном макросклоне центрального Сихотэ-Алиня в бассейне реки Анюй - крупного правого притока Амура.

Там встречаются практически все основные ландшафты Приамурья от горных тундр до поймы реки Амур. В Анюе и его притоках нерестятся кета и горбуша. Кедрово-широколиственные леса обеспечивают кормом гималайского и бурого медведей, изюбря, кабана и, конечно же, амурского тигра. Места обитания этого хищника занимают более двух третей территории национального парка. Около 12–15 полосатых кошек живут на территории парка постоянно. Это их дом.

Всего на территории парка встречается более 300 видов позвоночных животных, из них около 60 видов млекопитающих, 40 видов рыб и более 200 видов птиц. Флора высших сосудистых растений – 569 видов.





Юрий Рязинкин