Хабаровский бизнес решил поучиться

«Отличники» подсчитывают прибыль и открывают филиалы. Еще полгода назад одна из известных хабаровских мебельных фабрик, проработав на рынке краевой столицы без малого четверть века, пребывала в весьма сложной экономической ситуации, а теперь предприятие не просто окрепло, но даже расширилось - открыло свой филиал во Владивостоке. В ближайшей перспективе – отделения на Сахалине, в Якутске и Новосибирске. Секрет успеха, по словам исполнительного директора фабрики Виктории Черной, прост: знания.

«Именно учеба дала мне в руки новые эффективные инструменты управления, которые позволили перераспределить рабочее время, поставить новые цели, выработать совершенно иную стратегию ведения дел и направить свои силы на развитие и расширение производства. Теперь заказчики в нескольких субъектах страны ждут нашу продукцию. Будем двигаться только вперед», - сказала она. Хабаровские мебельщики не только расширили горизонты своей деятельности, но и значительно разнообразили ассортимент: предлагают покупателям несколько серий современной детской и офисной мебели, кухни из различных материалов, в том числе – на заказ. Как отметила Черная, за «секретными» знаниями даже ехать никуда не пришлось: «кузница» «бизнес-отличников» работает в Хабаровске.

«Наши курсанты – собственники и директора предприятий. Зачастую, достигнув определенного уровня, бизнесмен не знает, как ему дальше двигать свою компанию вперед, преодолеть период застоя или выбраться из кредитов. Мы даем им рабочие инструменты, способные помочь не только успешно выйти из кризиса и не допустить его в дальнейшем, но и сделать свое предприятие успешным, поставляющим потребителям действительно хорошую продукцию или услуги. Верно заданная цель, грамотная стратегия, правильно выстроенная финансовая система и нужная мотивация коллектива – столпы успеха. Но он придет, только если всему этому научиться. Как показывают тесты, многие предприниматели, даже с большим опытом, о стратегическом управлении даже понятия не имеют», - рассказала руководитель учебного центра «Стратег-ДВ» Алла Ткаченко.

Центру нет еще и года, а через его классы уже прошли почти четыре сотни хабаровских бизнесменов и безнесвумен, многие из них – руководители именитых предприятий. Стать успешнее хотят производственники, представители индустрии красоты и медицинских центров, торговли, владельцы гостиничного, туристического и логистического бизнеса, рестораторы. Сейчас за партами над своими новыми бизнес-стратегиями корпит сотня учеников.

«Все наши тренеры – высококлассные специалисты в стратегическом управлении, поэтому и успехи выпускников – налицо: они расширяют производство и ареал деятельности. К примеру, после наших курсов одна из хабаровских сетей салонов красоты разрослась так, что открыла свой филиал в Ванкувере в Канаде», - рассказала Ткаченко.

«Развитие малого и среднего бизнеса – единственный способ сделать Хабаровский край и Хабаровск экономически благополучными и комфортными для проживания. Это – наша концепция и главная цель. Мы уверены: здесь можно успешно работать и создавать новые рабочие места, чтобы люди оставались в регионе. Поэтому особенно рады тем ученикам, кто хочет начать свое дело «с нуля», но пока не знает как», - сказала Алла Ткаченко. Как рассказал начальник отдела развития предпринимательства хабаровской мэрии Сергей Павленко, такого же мнения придерживаются и в городской администрации. В городе одновременно реализуется сразу четыре муниципальные программы по поддержке малого и среднего бизнеса, одна из которых – молодежная. В 2019 году муниципалитет более чем в 2 раза увеличил объем их финансирования по сравнению с предыдущим годом (33,8 миллиона рублей), а с 2021 года планируется его двукратное увеличение.

«Хабаровская деловая сфера динамично развивается: на сегодняшний день у нас зарегистрировано 34,4 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. В его отраслевой структуре преобладает торговля – 38%, строительство – 11%, транспортировка и хранение товаров – 8%, производство – 4,5%. Наименее интересными для хабаровских бизнесменов оказались медицинские и социальные услуги (их оказывают всего 3,2%), гостиничный и ресторанный бизнес (2,8%), а также сфера телекоммуникаций и информационных технологий (2,2%). Малый и средний бизнес в городе формирует более 40 % оборота организаций, обеспечивает более 34% налоговых поступлений в городской бюджет, дает работу каждому третьему жителю от числа экономически активного населения Хабаровска, что, безусловно, заслуживает глубокого уважения и поддержки. Ее город готов оказывать и тем предпринимателям, которые уже «встали на ноги», и тем, кто только на старте», - отметил Павленко.