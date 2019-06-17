Новости
«Компетенциям будущего» научат в Хабаровском крае
«Личную траекторию профессионального развития» разработают участники молодежного образовательного форума Амур. 15 июня на базе центра для активной молодежи стартовала 2 смена под названием «Компетенции будущего». В течение недели здесь будут учиться и отдыхать около 200 молодых людей из 17 регионов России: Москвы и Московской области, Красноярского края, Иркутской, Свердловской и Челябинской областей, Республики Тыва и Ханты-Мансийского автономного округа, а также дальневосточных территорий.
В числе участников - представители молодежных советов, профсоюзов крупных предприятий, средних и малых организаций, частных компаний, специалисты по молодежной политике и индивидуальные предприниматели. Для «амурчан» подготовлена обширная образовательная программа. Все мастер-классы, сессии и тренинги направлены на работу с личным потенциалом и развитием человека.
Спикерами форума стали предприниматель Astro digital из Сан-Франциско Екатерина Ленгольд и бизнесмен из Уфы Вадим Фаттахов. Наставниками выступят известные профессионалы: руководитель образовательных проектов Татьяна Мандрыкина, игропрактик и соавтор «Атласа новых профессий» Евгений Виноградов, преподаватель и модератор сессий Евгений Тен, кураторы создания Центра активной молодежи Максим Косенко и Александр Севостьян. Эксперты будут сопровождать самых активных участников и их проекты в течение всего года.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего за три года проведения форум «Амур» посетило 2000 участников со всей России. 150 проектов были поддержаны государственными грантами, 38 человек стали стажерами в крупных дальневосточных компаниях и государственных структурах.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 620
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 950
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 632
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность5 060
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136