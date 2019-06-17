«Компетенциям будущего» научат в Хабаровском крае

«Личную траекторию профессионального развития» разработают участники молодежного образовательного форума Амур. 15 июня на базе центра для активной молодежи стартовала 2 смена под названием «Компетенции будущего». В течение недели здесь будут учиться и отдыхать около 200 молодых людей из 17 регионов России: Москвы и Московской области, Красноярского края, Иркутской, Свердловской и Челябинской областей, Республики Тыва и Ханты-Мансийского автономного округа, а также дальневосточных территорий.

- Форум «Амур» - это уникальная площадка, созданная настоящими энтузиастами и профессионалами своего дела. Поэтому прошу вас – используйте время, проведенное здесь по максимуму, набирайтесь знаний, опыта и воплощайте все новое в жизнь у себя дома, - поприветствовал активистов председатель краевого комитета по молодежной политике Евгений Демин.

В числе участников - представители молодежных советов, профсоюзов крупных предприятий, средних и малых организаций, частных компаний, специалисты по молодежной политике и индивидуальные предприниматели. Для «амурчан» подготовлена обширная образовательная программа. Все мастер-классы, сессии и тренинги направлены на работу с личным потенциалом и развитием человека.

- Мы будем учить ребят собирать нужные, а главное – интересные для каждого из них компетенции, направлять собственную и командную деятельность на конкретный проект. Ведь сегодня развитие индивидуальной мотивации рождают совершенно новый подход к профессиональной ориентации: через развитие себя – менять среду, в которой ты живешь, - раскрыла детали образовательной программы руководитель смены Татьяна Шорохова.

Спикерами форума стали предприниматель Astro digital из Сан-Франциско Екатерина Ленгольд и бизнесмен из Уфы Вадим Фаттахов. Наставниками выступят известные профессионалы: руководитель образовательных проектов Татьяна Мандрыкина, игропрактик и соавтор «Атласа новых профессий» Евгений Виноградов, преподаватель и модератор сессий Евгений Тен, кураторы создания Центра активной молодежи Максим Косенко и Александр Севостьян. Эксперты будут сопровождать самых активных участников и их проекты в течение всего года.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего за три года проведения форум «Амур» посетило 2000 участников со всей России. 150 проектов были поддержаны государственными грантами, 38 человек стали стажерами в крупных дальневосточных компаниях и государственных структурах.