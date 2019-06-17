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Муниципалитеты Хабаровского края задолжали миллиард за топливо
Критическая ситуация с оплатой топлива централизованному поставщику администрациями районов складывается в Хабаровском крае.
Уже приостановлены операции по счетам муниципалитета Советско-Гаванкого района, которая задолжала ООО "Флагман" 303,5 млн рублей. Как сообщает издание Амурпресс, общий долг муниципальных организаций только перед этим поставщиком составляет, по официальным данным, около 800 млн рублей.
Средства на оплату закупки топлива на счета районных администраций поступают в виде трансфертов из краевого бюджета.
По словам руководителя "Флагмана", губернатор Сергей Фургал обещал погасить муниципальную задолженность за поставленное топливо еще в марте, однако на дворе уже июнь, а денег нет.
Между тем, предприятию нужны средства для закупки топлива на следующий отопительный сезон, подготовка к которому из-зза неоплаты может сорваться.
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