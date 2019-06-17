Детские сады в Хабаровском крае спроектируют местные организации

В Хабаровском крае завершены конкурентные процедуры по определению компаний, которые займутся проектированием новых детских садов в регионе. В ближайшее время соответствующие контракты будут заключены с несколькими местными организациями, которые победили в конкурсах.

В их числе ООО «Авангард-ДВ», «Дальневосточная проектировочная компания» и «Бизнесстройальянс», которые имеют необходимый опыт работы. Всего в регионе планируется начать строительство семи детских садов. В селах имени Полины Осипенко, Гаровка-2, Матвеевка, Мирное, поселках Литовко и Циммермановка, а также в Комсомольске-на-Амуре.

- До конца года должно начаться возведение детского сада на 75 мест в селе Циммермановка Ульчского района. Контракт на проектирование этого объекта уже заключен с ООО «Авангард ДВ», компания приступила к работам. Строительство всех остальных детских садов запланировано на 2020 год. Финансирование по линии федерального центра, краевого и местных бюджетов определено. Важно, чтобы компании, которые победили в конкурсах, качественно и в срок разработали проектную документацию и прошли госэкспертизу, - отмечает начальник управления строительства объектов краевой и муниципальной собственности регионального минстроя Алексей Дубов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, средства на строительство социальных объектов региону выделены в рамках федерального нацпроекта «Образование». Так, в этом году ведётся строительство и проектирование трех школ: в Волочаевском городке Хабаровска, в селе Найхин Нанайского района и пристройки в селе Бриакан. Ввод этих объектов запланирован в 2020 году. Также возводятся четыре детских сада - три в Хабаровске и один в поселке Дормидонтовка.