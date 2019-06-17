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Детские сады в Хабаровском крае спроектируют местные организации
В Хабаровском крае завершены конкурентные процедуры по определению компаний, которые займутся проектированием новых детских садов в регионе. В ближайшее время соответствующие контракты будут заключены с несколькими местными организациями, которые победили в конкурсах.
В их числе ООО «Авангард-ДВ», «Дальневосточная проектировочная компания» и «Бизнесстройальянс», которые имеют необходимый опыт работы. Всего в регионе планируется начать строительство семи детских садов. В селах имени Полины Осипенко, Гаровка-2, Матвеевка, Мирное, поселках Литовко и Циммермановка, а также в Комсомольске-на-Амуре.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, средства на строительство социальных объектов региону выделены в рамках федерального нацпроекта «Образование». Так, в этом году ведётся строительство и проектирование трех школ: в Волочаевском городке Хабаровска, в селе Найхин Нанайского района и пристройки в селе Бриакан. Ввод этих объектов запланирован в 2020 году. Также возводятся четыре детских сада - три в Хабаровске и один в поселке Дормидонтовка.
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