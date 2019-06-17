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В Хабаровском крае ожидаются дожди и ветер
Дожди и грозы прогнозируют синоптики на этой неделе в Хабаровском крае. До выходных регион останется во власти неустойчивой погоды. Преимущественно будет дуть северо-восточный ветер. Ночью средняя температура составит 11-15°C тепла, днем - 21-22 °C.
Причиной неустойчивости являются фронтальные разделы. В Охотском районе регулярно возникают небольшие циклоны, отголоски которых и формируют погоду на территории региона. Лишь в среду и четверг в крае не ожидается осадков. В остальные дни возможны кратковременные дожди. Наиболее интенсивно они могут пройти 21 и 22 июня.
Погода способствовала тому, что лесных пожаров на прошлой неделе в крае практически не было. Лесники потушили всего одно возгорание. Как сообщает пресс-служба правительства региона, за минувшие выходные природных очагов также не зарегистрировано. Несмотря на это, лесоохрана находится в состоянии готовности.
Власти региона напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. Необходимо тушить за собой костры, не бросать окурки, не пускать палы. При обнаружении пожаров жителей просят сообщать по телефону горячей линии 8-800-100-94-00 или на номер 112.
Фото: khabkrai.ru
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