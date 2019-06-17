Два кинотеатра в Хабаровском крае обновят за 7,5 млн рублей

7,5 миллионов рублей получит Хабаровский край на модернизацию залов для показа фильмов. Кинотеатрам «Октябрь» в Бикине и «Молодость» в Амурске выделят 2,5 миллиона рублей и 5 миллионов рублей соответственно на установку нового оборудования, чтобы жители смогли посмотреть новинки кино в современных форматах.

В кинотеатре "Молодость" заменят кресла, появится новая аппаратура для показа фильмов в 3D формате. А в кинотеатре "Октябрь" кроме замены посадочных кресел и 3D оборудования, также установят систему тифлокомментирования. Модернизация стала возможной благодаря участию в конкурсе по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек, который ежегодно проводит Федеральный фонд социально-экономической поддержки отечественной кинематографии.

- В Бикинском районе 3D-кинотеатр ждут уже давно, на просмотр многих современных фильмов местные жители вынуждены ездить в краевой центр. Победители конкурса заключат договор напрямую с Фондом кино. Уверены, что новые кинозалы будут востребованы, учитывая опыт Комсомольска-на-Амуре, где оборудование по этой же программе было установлено в 2018 году. Сейчас жители города с удовольствием посещают обновленный кинотеатр «Факел», - рассказали в министерстве культуры края.

Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация отечественных фильмов в объеме не менее 50% от числа киносеансов в квартал, а также регулярные кинопоказы - не менее 50 дней за три месяца. Работы по установке нового оборудования начнутся в ближайшее время и должны завершиться до конца этого года.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, программа поддержки кинотеатров в селах и городах России реализуется в рамках национального проекта «Культура». Это один из 12 национальных проектов, разработанных по итогам 204-ого майского указа президента Владимира Путина. До 2024 года по всей стране планируется модернизировать еще 1200 кинозалов.