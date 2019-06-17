Хабаровские дорожники и коммунальщики договорились работать сообща

В самом центре Хабаровска сетедержатели и службы благоустройства стали работать одновременно. Одни восстанавливают аварийный участок трубопровода, другие – асфальтовое покрытие дороги. Вместо пешеходного тротуара на улице Петра Комарова глубокая траншея: в нее строители укладывают бетонные лотки, по которым пройдет участок теплотрассы. Для бесперебойной подачи тепла подрядчикам необходимо заменить около 70 метров трубы.

«Дорожники, жилищные организации отдают нам свои графики работ, чтобы мы знали, где и в какие сроки будет проходить ремонт автотрасс, благоустройство дворов. Благодаря этому, мы можем скорректировать свои планы и выйти с ними на объекты одновременно»,- рассказывает заместитель главного инженера МУП «Тепловые сети» Александр Шуба.

Закончить ремонт внутриквартальных сетей, если позволит погода, должны к концу июня. К этому времени и дорожники «переоденут» улицу Петра Комарова в новый асфальт.

«Работаем сейчас вместе с коммунальщиками синхронно, они нам не мешают. Выравниваем дорожное полотно, поднимаем колодцы, которые провалились, до нужной отметки. Чуть позже начнем укладывать асфальт»,- осматривая улицы, рассказывает начальник участка подрядной организации Константин Антошкин.

В этой ремонтной компании для подготовки города к зиме коммунальщикам предстоит восстановить около 20 километров теплосетей, а службам благоустройства в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заменить дорожное покрытие на 33 улицах, из которых 6 уже приведены в порядок.