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Хабаровские дорожники и коммунальщики договорились работать сообща
В самом центре Хабаровска сетедержатели и службы благоустройства стали работать одновременно. Одни восстанавливают аварийный участок трубопровода, другие – асфальтовое покрытие дороги. Вместо пешеходного тротуара на улице Петра Комарова глубокая траншея: в нее строители укладывают бетонные лотки, по которым пройдет участок теплотрассы. Для бесперебойной подачи тепла подрядчикам необходимо заменить около 70 метров трубы.
Закончить ремонт внутриквартальных сетей, если позволит погода, должны к концу июня. К этому времени и дорожники «переоденут» улицу Петра Комарова в новый асфальт.
В этой ремонтной компании для подготовки города к зиме коммунальщикам предстоит восстановить около 20 километров теплосетей, а службам благоустройства в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заменить дорожное покрытие на 33 улицах, из которых 6 уже приведены в порядок.
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