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Хабаровский край проседает в работе с инвесторами
Падение региона в рейтинге Агентства стратегических инициатив сразу на 21 пункт вызвало немало разговоров в предпринимательской среде. Мнения диаметрально противоположны - от того, что позиционирование уровня инвестпривлекательности никак не влияет на решения, принимаемые инвесторами, до провала работы с бизнесом, допущенного правительством Хабаровского края.
Напомним, что оценка дается независимыми экспертами на основании целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Всего таких целевых моделей двенадцать, а для каждого региона составляется профиль соответствия им. Среди ключевых показателей – сроки получения разрешений на строительство, постановки на кадастровый учет, регистрации права собственности, сроки подключения к инженерным сетям и электроснабжению, качество регионального законодательства, уровень контрольно-надзорной деятельности.
Во многом 39-е место в рейтинге после 18-го, которого край добился год назад, эксперты связывают с пертурбациями во властных структурах.
При этом реальная работа с инвесторами стала подменяться публичными «разносами», которые не работают на повышение доверия со стороны бизнеса.
Он считает, что всему свое время – оценить деятельность Сергея Фургала на посту губернатора жители края смогут по прошествии срока его полномочий. Сейчас же, как говорила и Ольга Курилова, руководитель представительства в ДФО АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», необходимо работать.
При этом губернатор, выступая на заседании «проектного офиса» по улучшению делового и инвестиционного климата, признал необходимость активизации работы в этом направлении.
Уточним, что в своей предвыборной программе Сергей Фургал говорил о необходимости избавить от налогового бремени малый и средний бизнес, зарегистрированный на территории региона.
Возвращаясь к теме инвестиционного климата, то Хабаровскому краю сейчас нужны хотя 2-3 крупных проекта, с которыми можно будет говорить о перспективе войти в топ-30 рейтинга инвестиционной привлекательности через год. Такую задачу дальневосточным регионам поставил Президент страны.
Дмитрий Мартыненко
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