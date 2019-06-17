Хабаровский край проседает в работе с инвесторами

Падение региона в рейтинге Агентства стратегических инициатив сразу на 21 пункт вызвало немало разговоров в предпринимательской среде. Мнения диаметрально противоположны - от того, что позиционирование уровня инвестпривлекательности никак не влияет на решения, принимаемые инвесторами, до провала работы с бизнесом, допущенного правительством Хабаровского края.

Напомним, что оценка дается независимыми экспертами на основании целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Всего таких целевых моделей двенадцать, а для каждого региона составляется профиль соответствия им. Среди ключевых показателей – сроки получения разрешений на строительство, постановки на кадастровый учет, регистрации права собственности, сроки подключения к инженерным сетям и электроснабжению, качество регионального законодательства, уровень контрольно-надзорной деятельности.

Во многом 39-е место в рейтинге после 18-го, которого край добился год назад, эксперты связывают с пертурбациями во властных структурах.

- В начале года работа с экспертами АСИ здесь вообще не велась. Сейчас начали проводить какие-то сборы, рабочие группы. Еще и раскидали управление в минэкономразвития, которое занималось инвестиционным климатом, оставили два человека. Причем перевели из одного министерства в другое, теперь это направление в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства. Но контроль исполнения двумя специалистами, которые к тому же были не на первых ролях – это спорно. Никто в этом сейчас ничего не понимает. Все, кто понимал, ушли, - считает директор по развитию некоммерческой организации «Дальневосточная торгово-промышленная палата» Иван Загорский.

При этом реальная работа с инвесторами стала подменяться публичными «разносами», которые не работают на повышение доверия со стороны бизнеса.

- Не приветствую такой подход, когда прилюдно под горячую руку попадают и министры, и руководители муниципалитетов, а тем более – представители бизнеса, которым вообще, наверное, надо сказать спасибо, что они еще что-то строят. Можно сколько угодно это делать, но не стоит выносить в публичное пространство, в интернет, - высказывает мнение исполнительный директор межрегионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО Александр Головко.

Он считает, что всему свое время – оценить деятельность Сергея Фургала на посту губернатора жители края смогут по прошествии срока его полномочий. Сейчас же, как говорила и Ольга Курилова, руководитель представительства в ДФО АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», необходимо работать.

- Как жителю Хабаровска, который здесь живет и не собирается уезжать, мне важно, чтобы и у бизнеса, и у органов власти была конструктивная позиция, чтобы они взаимодействовали, а не увлекались информационными войнами. Я – за диалог, за то, чтобы у нас всем было хорошо. Сейчас, в преддверии выборов, легко сжечь все мосты. А как потом выстраивать отношения? Считаю, надо больше думать о том, в какой экономической ситуации мы находимся, и как нам это исправить, - добавляет Александр Головко.

При этом губернатор, выступая на заседании «проектного офиса» по улучшению делового и инвестиционного климата, признал необходимость активизации работы в этом направлении.

- Как глава региона вижу перед собой задачу реального улучшения инвестиционного климата, особенно в работе с малым и средним бизнесом. Нам необходимо выстроить обратную связь между правительством и деловым сообществом. Мы должны понимать, что бизнес чувствует, чего он хочет, и какие проблемы и трудности перед ним стоят. Знание о проблеме – это первый шаг к ее решению, - заявил Сергей Фургал.

Уточним, что в своей предвыборной программе Сергей Фургал говорил о необходимости избавить от налогового бремени малый и средний бизнес, зарегистрированный на территории региона.

Возвращаясь к теме инвестиционного климата, то Хабаровскому краю сейчас нужны хотя 2-3 крупных проекта, с которыми можно будет говорить о перспективе войти в топ-30 рейтинга инвестиционной привлекательности через год. Такую задачу дальневосточным регионам поставил Президент страны.





Дмитрий Мартыненко