Танцы с порхающими платками в Хабаровске



Лето в Хабаровске уже сейчас можно назвать жарким и страстным, так как оно началось с танго-фестиваля Viva el Tango!

Несколько дней хабаровчане посещали занятия гуру танцев стран Южной Америки. Обучение проходило в формате милонги - южноамериканского танцевального вечера, на котором власть над телом берут страсть и энергия жгучего сердца. На одном из таких занятий удалось оказаться и нам.

Дополнительный класс по аргентинскому фольклору и укрощению платков для самбы проводил специальный гость - маэстро Густаво Гомес.

Густаво - профессиональный танцор аргентинского танго и преподаватель фольклора южноамериканских танцев. С детских лет начал исследовать древнюю культуру народного танца, а с 1986 года был уже приглашен в состав фольклорного балета. Маэстро - участник различных международных фестивалей, поэтому с полной уверенностью можно сказать, что его танцевальные каблучки обстучали весь земной шар.

На своем занятии Густаво рассказывал об истории самбы и её ключевых особенностях. Важную роль в ней играет платок. Самба считается нежным, лиричным танцем о любви, где женщина на каблуках и в длинной юбке, с обязательным атрибутом - платком, а мужчина - в высоких сапогах и пестрой рубашке и, конечно же, с тем же платком в руках.

Это танец ухаживания и обольщения и в какой-то мере флирта. Самбу считают одним из самых чувственных в аргентинском фольклоре, где мужчина и женщина передают любовь друг к другу, используя платок как средство выражения своих чувств.

Все занятия разноцветные платки порхали над головами, словно бабочки, а ноги плавно, украдкой шли вслед за музыкой южноамериканских исполнителей. Маэстро разрешал своим ученикам хулиганить, ведь любовь в танце всегда выражается через пылкую игру партнеров.





Ольга Яценко

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