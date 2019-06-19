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Танцы с порхающими платками в Хабаровске
Лето в Хабаровске уже сейчас можно назвать жарким и страстным, так как оно началось с танго-фестиваля Viva el Tango!
Несколько дней хабаровчане посещали занятия гуру танцев стран Южной Америки. Обучение проходило в формате милонги - южноамериканского танцевального вечера, на котором власть над телом берут страсть и энергия жгучего сердца. На одном из таких занятий удалось оказаться и нам.
Дополнительный класс по аргентинскому фольклору и укрощению платков для самбы проводил специальный гость - маэстро Густаво Гомес.
Густаво - профессиональный танцор аргентинского танго и преподаватель фольклора южноамериканских танцев. С детских лет начал исследовать древнюю культуру народного танца, а с 1986 года был уже приглашен в состав фольклорного балета. Маэстро - участник различных международных фестивалей, поэтому с полной уверенностью можно сказать, что его танцевальные каблучки обстучали весь земной шар.
На своем занятии Густаво рассказывал об истории самбы и её ключевых особенностях. Важную роль в ней играет платок. Самба считается нежным, лиричным танцем о любви, где женщина на каблуках и в длинной юбке, с обязательным атрибутом - платком, а мужчина - в высоких сапогах и пестрой рубашке и, конечно же, с тем же платком в руках.
Это танец ухаживания и обольщения и в какой-то мере флирта. Самбу считают одним из самых чувственных в аргентинском фольклоре, где мужчина и женщина передают любовь друг к другу, используя платок как средство выражения своих чувств.
Все занятия разноцветные платки порхали над головами, словно бабочки, а ноги плавно, украдкой шли вслед за музыкой южноамериканских исполнителей. Маэстро разрешал своим ученикам хулиганить, ведь любовь в танце всегда выражается через пылкую игру партнеров.
Ольга Яценко
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