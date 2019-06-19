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В Хабаровске будут форсировать возведение инженерных коммуникаций к детсадам
Глава города в ходе объезда проинспектировал стройплощадки. В краевом центре по национальному проекту строятся несколько учреждений образования, в их числе и школа на 850 мест. Из-за сложности рельефа подрядчики «буксовали» на нулевом цикле работ. Сейчас отставания от графика ликвидированы. Однако мэр Сергей Кравчук остался недоволен количеством специалистов, работающих на объекте.
Современная школа в Волочаевском городке - копия лицея «Звездный». По типовому проекту возводятся два детских сада-близнеца в границах улиц Юности - Краснореченской и Краснодарской - Лазо.
Еще один детский сад на 190 мест возводится в микрорайоне «Березки». Сдать дошкольные учреждения образования планируется до конца года. Для того чтобы подрядчики успели завершить благоустройство, мэр Сергей Кравчук потребовал от коммунальщиков ускорить работы по подключению зданий к инженерным сетям.
В жестких условиях, по удлиненному графику и без выходных, подрядные организации трудятся на объектах. Если сдача школы запланирована на конец 2020 года, то новоселье в разных районах города 650 маленьких хабаровчан отметят уже этой осенью.
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