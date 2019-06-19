В Хабаровске будут форсировать возведение инженерных коммуникаций к детсадам

Глава города в ходе объезда проинспектировал стройплощадки. В краевом центре по национальному проекту строятся несколько учреждений образования, в их числе и школа на 850 мест. Из-за сложности рельефа подрядчики «буксовали» на нулевом цикле работ. Сейчас отставания от графика ликвидированы. Однако мэр Сергей Кравчук остался недоволен количеством специалистов, работающих на объекте.

«В понедельник необходимо, чтобы на объекте трудилось порядка 150 рабочих и была выставлена дополнительная техника. Серьезный объект, и сроки срывать не позволю», - обращаясь к представителям подрядной организации, сказал глава города.

Современная школа в Волочаевском городке - копия лицея «Звездный». По типовому проекту возводятся два детских сада-близнеца в границах улиц Юности - Краснореченской и Краснодарской - Лазо.

«Проект детского сада взят из реестра экономически эффективных проектов Российской Федерации. Он уже был реализован в Хабаровске. Мы его выбрали снова как наиболее удобный и комфортный для детей», - рассказал руководитель дирекции по содержанию основных фондов городского образования Александр Писарев.

Еще один детский сад на 190 мест возводится в микрорайоне «Березки». Сдать дошкольные учреждения образования планируется до конца года. Для того чтобы подрядчики успели завершить благоустройство, мэр Сергей Кравчук потребовал от коммунальщиков ускорить работы по подключению зданий к инженерным сетям.

«Поставлена задача перед строителями завершить благоустройство возле строящихся детских садов до 1 сентября. Но для этого нужно проложить инженерные коммуникации: тепло- водо- и электроснабжение», - сказал градоначальник.

В жестких условиях, по удлиненному графику и без выходных, подрядные организации трудятся на объектах. Если сдача школы запланирована на конец 2020 года, то новоселье в разных районах города 650 маленьких хабаровчан отметят уже этой осенью.



