Реконструкция улицы Выборгской в Хабаровске стопорится из-за перебоев с финансированием

Строители на 800 метрах дороги уже уложили первый слой асфальтового покрытия. Сейчас они заканчивают установку бордюров, ливневых лотков. Полностью «переодеть» улицу и открыть по ней беспрепятственное движение подрядчики хотели на месяц раньше срока. Однако на заданный темп работ влияет отсутствие финансирования. Об этом в ходе объезда доложил начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо.

«Задолженность перед подрядными организациями составляет 38 миллионов рублей. Из-за нестабильного финансирования со стороны правительства Хабаровского края подрядчики не могут развернуться широким фронтом», - сказал Гроо.

Реконструкция Выборгской в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовала в прошлом году. Стоимость работ - около двухсот миллионов рублей. По проекту сдать объект подрядчики должны 19 октября нынешнего года.