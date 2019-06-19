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Реконструкция улицы Выборгской в Хабаровске стопорится из-за перебоев с финансированием
Строители на 800 метрах дороги уже уложили первый слой асфальтового покрытия. Сейчас они заканчивают установку бордюров, ливневых лотков. Полностью «переодеть» улицу и открыть по ней беспрепятственное движение подрядчики хотели на месяц раньше срока. Однако на заданный темп работ влияет отсутствие финансирования. Об этом в ходе объезда доложил начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо.
Реконструкция Выборгской в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовала в прошлом году. Стоимость работ - около двухсот миллионов рублей. По проекту сдать объект подрядчики должны 19 октября нынешнего года.
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