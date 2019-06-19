Пятидесятиметровый бассейн появится в Дальневосточном учебно-спортивном центре

Переговоры по этому поводу уже идут с федеральными министерствами и ведомствами. В рамках объезда мэр города Сергей Кравчук посетил стройплощадку в переулке Черепичном. Проектом строительства учебно-спортивного центра подготовки предусмотрены открытый стадион с полноценным легкоатлетическим ядром, крытый легкоатлетический комплекс и каток, два спортивных зала для игровых видов спорта, общежитие гостиничного типа для спортсменов, учебно-лабораторный корпус с медико-восстановительным центром. Сейчас строители готовят стадион с искусственным покрытием, возводят каркас учебного корпуса, общежитие. Решены все вопросы по подключению объекта к городским сетям. Первая очередь центра будет сдана в 2020 году.

«Есть возможность разметить на территории пятидесятиметровый бассейн. Сейчас идут переговоры с федеральным министерством спорта, министерством экономического развития. Понимание есть, но обещают рассмотреть вопрос о финансировании проекта только в следующем году», - рассказал ректор ДВГАФК Сергей Галицын.

Стоимость комплекса с пятидесятиметровым бассейном составит около 120 миллионов рублей.

«Необходимо решать вопрос о строительстве бассейна в текущем году. Для того чтобы строителям не пришлось вновь заходить на уже готовый и благоустроенный объект. Будем тоже ходатайствовать перед федеральным правительством, потому что пятидесятиметровый бассейн очень нужен городу», - сказал Сергей Кравчук.

Строительство Дальневосточного учебно-спортивного центра подготовки началось в 2017 году. Оно ведется за счет средств федерального бюджета. На эти цели направлено 3,5 миллиарда рублей. Под объект город выделил 12 гектаров земли. Центр станет крупнейшей и пока единственной на Дальнем Востоке спортивной учебно-тренировочной базой, оснащенной по всем современным требованиям. В России такие спорткомплексы есть пока только в Смоленске и Чайковском.

Уже в следующем году перед участием в Олимпийских играх в Токио здесь пройдут подготовку спортсмены российской сборной. Всеми возможностями нового комплекса смогут беспрепятственно пользоваться и жители города. Здесь будут тренироваться воспитанники спортивных школ.