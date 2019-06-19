С хабаровских таксофонов звонить в пределах страны теперь можно бесплатно

С 1 июня ПАО «Ростелеком» отменило плату за междугородные телефонные звонки с таксофонов. Однако звонить бесплатно можно только на стационарные телефоны и номера экстренных и аварийных служб. Звонки на мобильные телефоны будут платными.

В Хабаровске таксофоны расположены в разных районах города по адресам: ул. Дончука, 8; Воронежская, 19 (автовокзал); Краснодарская, 22; Кубанская, 24; Лазо, 12; Ленинградская, 58 (железнодорожный вокзал); Семашко, 16; Школьная, 13; Ульяновская, 189; Эстафетная, 38; Полярная, 4.