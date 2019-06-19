Высший балл по ЕГЭ по русскому языку в Хабаровском крае набрали 16 школьников

В Хабаровский край пришли итоги единого государственного экзамена по русскому языку. В этом году один из обязательных предметов сдавали 5876 одиннадцатиклассников. Максимальный результат показали 16 выпускников – это школьники из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также выпускница школы № 3 из Советской Гавани.

По информации пресс-службы правительства региона, 1247 человек написали тестовые задания на 80 и более баллов.

Также стали известны результаты ЕГЭ по физике. Этот предмет выбрали 1223 человека, 35 из них получили 80 и более баллов. Зафиксирован максимальный результат – 96 баллов.

Напомним, что еще семь выпускников в Хабаровском крае уже имеют стобалльный результат по географии, профильной математике, химии и истории.