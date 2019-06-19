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Всероссийская акция «Горсть Памяти» пройдет в Хабаровском крае
22 июня, в День памяти и скорби, Хабаровский край присоединится к Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти». В 12 часов по местному времени по всей стране состоятся траурные митинги, в которых примут участие ветераны, представители командования военных округов, духовенства и молодежи.
Как рассказали в краевом комитете по молодежной политике, акция проходит в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Хабаровске акция пройдет в Краснофлотском районе в мемориальном сквере по адресу ул. Руднева, д. 68. Здесь расположена братская могила Героя Советского Союза Н.Н. Голубкого и старших краснофлотцев Н.Н. Патрушева и М.И.Тюрина.
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