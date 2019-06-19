Всероссийская акция «Горсть Памяти» пройдет в Хабаровском крае

22 июня, в День памяти и скорби, Хабаровский край присоединится к Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти». В 12 часов по местному времени по всей стране состоятся траурные митинги, в которых примут участие ветераны, представители командования военных округов, духовенства и молодежи.

Как рассказали в краевом комитете по молодежной политике, акция проходит в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- В полдень 22 июня памятные мероприятия состоятся в Хабаровске, а также Бикинском, Вяземском Николаевском, Хабаровском и районе им. Лазо. С мест воинских захоронений в торжественной обстановке произведут заборы земли в специальные капсулы. Эти символические «солдатские кисеты» заложат в гильзы артиллерийских снарядов и отравят в Подмосковье. Там с воинскими почестями их установят в парке «Патриот», на территории строящегося Главного храма Вооруженных сил России, - отметили в комитете.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Хабаровске акция пройдет в Краснофлотском районе в мемориальном сквере по адресу ул. Руднева, д. 68. Здесь расположена братская могила Героя Советского Союза Н.Н. Голубкого и старших краснофлотцев Н.Н. Патрушева и М.И.Тюрина.