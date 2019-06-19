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Переработкой мусора в Хабаровском крае займутся осужденные
Руководство уголовно-исполнительной системы региона предложило краевым властям включить в территориальную схему обращения с ТКО свои производственные площадки. Управление ФСИН готово разместить в колониях-поселениях необходимое оборудование, а также предоставить рабочую силу для переработки отходов. Подобное решение поможет существенно снизить стоимость обращения с отходами.
Накануне эту тему обсудили на рабочем совещании в краевом министерстве ЖКХ. Представители УФСИН обозначили несколько мест, где можно организовать подобные производства. Такие возможности сейчас есть в Комсомольске-на-Амуре, Советской-Гавани, Ванино, Хабаровском районе и в краевой столице. Под каждое из них колонии выделят персонал.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ближайшее время краевое министерство ЖКХ проанализирует предложение коллег из УФСИН. Если такие площадки включат в схему, то будущий регоператор, которого выберут в августе, будет обязан использовать их в работе. Пока в регионе определено 12 районов, где будут расположены различные объекты сбора, переработки и захоронения мусора.
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