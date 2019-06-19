Районы Хабаровского края бьют тревогу



Краевые власти увиливают от расчетов за «северный завоз», ставя в более чем неудобное положение несколько районов

Представьте ситуацию: вы - владелец компании, которая в числе прочего занимается поставками нефтепродуктов в рамках «северного завоза». Охотский, Николаевский, Ванинский, Советско-Гаванский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, им. П. Осипенко, Амурский и Ульчский районы. Муниципальные предприятия - ТЭЦ и котельные. Конкурсные процедуры, контракты, выполнение обязательств, товарные накладные - все как положено.



А все так хорошо начиналось

Мазутом и дизтопливом вы аккуратно обеспечиваете потребителей, рассчитывая, что вам заплатят в течение сорока дней. Схема иногда давала сбой - и в 2016, и в 2017 году. Иногда приходилось обращаться в суд, но расчет районы производили. А потом наступил 2018 год, и денег вы не видите до сих пор.



- Мое личное мнение, подтверждение которому я вижу в том, как у нас сейчас суды проходят и как ООО «Межрайтопливо» затягивает рассмотрение дел - цель у них не платить эти деньги или как минимум получить отсрочку, - говорит юрист, представляющий интересы ООО «Флагман», Иван Видов.

- Наша компания рассчитывала на поддержку губернатора и понимание ситуации. Мы надеялись, что руководство края не допустит одностороннего отказа от исполнения принятых на себя обязательств - говорит директор ООО «Флагман» Виталий Бурлаков.

- Понимаете, финуправление каждого района направляет в край заявку о субсидировании, связанном с применением регулируемых тарифов. Соответственно, край принимает решение. Более того - это уже в бюджете заложено. Это немаловажный вопрос - деньги, которые нам не платят, были заложены в бюджете, - уточняет юрист Иван Видов.

- Администрацией муниципального района совершались все необходимые действия, направленные на выполнение судебных актов, произведено частичное исполнение требований исполнительных документов. Администрация неоднократно обращалась к губернатору Хабаровского края и в правительство края за оказанием финансовой помощи. Во избежание негативных социальных последствий, просим вас в кратчайшие сроки предоставить бюджету Советско-Гаванского муниципального района финансовую помощь на оплату исполнительных листов в размере 303,6 млн рублей, - говорится в письме на имя главы региона.

Из ответа заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука директору ООО «Флагман»:

«Правительством края направлено обращение на имя заместителя Генерального прокурора РФ об организации проверки законности действий ООО «Флагман» по формированию цены на рынке продажи нефтепродуктов при заключении сделок с ООО «Межрайтопливо».

Вопрос оплаты задолженности будет рассмотрен по результатам проверки Прокуратуры РФ.»

«Флагман» - в числе девяти компаний, которые после отбора, проведенного ООО «Межрайтопливо» (оператора закупок и перевозок в рамках «северного завоза») в 2016 году, заключили рамочное соглашение. Далее схема выглядела довольно просто: в «Межрайтопливо» поступала заявка из того или иного района, оно запрашивало у уже отобранных предприятий коммерческие предложения и, выбрав наиболее выгодное (т.е. с самой низкой ценой) предложение, заключало договор на поставку угля или нефтепродуктов с конкретным поставщиком.Это важный нюанс, который следует знать во всей этой не очень понятной с первого раза истории. Директор ООО «Флагман» Виталий Бурлаков неоднократно обращался к губернатору Сергею Фургалу с просьбой оказать содействие в решении проблемы предприятия. Проблема на данный момент тянет на 770 миллионов рублей - столько недополучено за поставки топлива.Глава региона в ходе личной встречи, которая состоялась в феврале 2019 года, заверил предпринимателя, что расчет будет произведен в марте. Не дождавшись обещанного, руководитель «Флагмана» обратился повторно - в письменном виде. Потом - еще раз.Но взамен понимания в региональном правительстве сначала затребовали пакет документов, связанных с расходами ООО «Флагман» на обеспечение поставок нефтепродуктов. Не найдя, к чему придраться, чиновники начали ссылаться на необходимость проверки Генеральной прокуратуры (!). Надзорное ведомство якобы должно убедиться в законности формирования цены. Если вернуться на четыре абзаца назад, вы вспомните, что ООО «Межрайтопливо» выбирало поставщика, предлагавшего САМУЮ НИЗКУЮ цену при максимальной отсрочке платежа.При чем здесь краевые власти, с просите вы. Вот же - бизнесмены, вот - уполномоченная организация, вот - районы. Дело в том, что компенсацию на оплату топлива для муниципальных предприятий спускают в районы из краевой казны. Те, в свою очередь, рассчитываются с единым оператором, который в течение трех дней после получения денег должен перевести их поставщику.На руках у юристов «Флагмана» - 3 стопки арбитражных дел. По первой партии (делам, касающимся расчета за поставки в начале 2018 года) - уже есть решения суда, вступившие в законную силу, но не исполненные более полугода. По второй - дела рассмотренные в первой инстанции и по которым вынесены решения о взыскании. Приняты, но не исполняются решения о взыскании более 630 млн. По третьей - иски в арбитраже уже приняты и дела рассматриваются судом первой инстанции.Выясняя обстоятельства, мешающие районам рассчитаться за мазут и дизтопливо, наткнулись на интересное обстоятельство. Оказывается, часть средств из северных районов уже поступила на счета ООО «Межрайтопливо». В частности, еще в январе т.г. финансовое управление администрации Советско-Гаванского района перечислило единому оператору 101,6 млн рублей в оплату топлива, поставленного ООО «Флагман». Из администрации Охотского района перечислили 189,5 млн рублей.Пытаясь выяснить судьбу заработанных денег, руководство фактически обманутого предприятия обратилось в краевую прокуратуру с заявлением о проведении проверки по факту расходования бюджетных средств. Итог - прокурор Центрального района Хабаровска направил материалы проверки в отношении директора ООО «Межрайтопливо» Алексея Хрипуна в орган предварительного расследования. До 22 июня должно быть принято решение, подпадают ли его действия под признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).Уточним, что Алексей Хрипун назначен на должность новым губернатором Хабаровского края, заявившим о необходимости пересмотра централизованной системы поставок топлива в северные районы.Это - одна сторона медали. Другая - более чем странная позиция краевого правительства, увиливающего от погашения задолженности перед поставщиком топлива.Это могла быть локальная история одного бизнесмена, которому то ли «не повезло», то ли «не так понял», если бы не одно «но». Юридически выверенные договоры и накладные, впрочем как и физическое доказательство того, что топливо до котельных и ТЭЦ дошло, не позволяют оставить поставщика без денег. Имея на руках решения арбитражного суда и обратившись к судебным приставам, ООО «Флагман» законно требует с администраций девяти районов края оплатить нефтепродукты.У муниципальных властей денег нет, ведь субвенция должна была поступить из краевого бюджета. Первым «сдался» в этой борьбе противоречий Советско-Гаванский район. Его глава Юрий Бухряков обратился к губернатору Сергею Фургалу.В письме указано, что в данный момент расходные операции муниципалитета приостановлены, из-за чего нет возможности в полном объеме исполнять полномочия, определенные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».Куда ни кинь - всюду клин. Заложниками патовой ситуации стал и бизнес, и люди в северных районах. Первые - на грани банкротства. Вторые - на грани социального взрыва. А следующая зима ближе, чем кажется.ООО «Межрайтопливо», учредителями которого являются 16 муниципальных районов Хабаровского края, заключает с каждым районом договор. Компания за вознаграждение берет на себя обязательство организовать и провести конкурсный отбор предприятий - поставщиков, перевозчиков, перевальщиков с целью завоза нефтепродуктов и угля для предприятий ЖКХ, а также других предприятий, предоставляющих услуги по выработке тепловой и электрической энергии для населения, предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности.