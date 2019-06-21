Строительство международного речного вокзала обсудили в Хабаровске

Новый речной вокзал необходим Хабаровску для развития въездного туризма. Об этом заявили на заседании совета при губернаторе по развитию экспорта. В частности, обсуждался вопрос строительства в краевом центре нового речного международного вокзала. Его проект был разработан еще в 2017 году, однако возведение объекта так и не началось из-за отсутствия инвестора.

Проект предусматривал разделение вокзала на два здания: в первом должны были обслуживать пригородные речные перевозки, во втором - международные. Предварительная стоимость оценивалась более чем в 1 миллиард 700 млн рублей.

- Речной порт в Хабаровске – это не менее важный транспортный коридор не только для отправки и доставки грузов, но и привлечения туристов. Необходимо в экстренном порядке решить вопрос по организации нового пункта пропуска на реке Амур. Возможно, это будет одно, а не два здания, не такое большое, но в тоже время удобное, функциональное и отвечающее всем современным требованиям, - подчеркнул Сергей Фургал.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, представители дальневосточной региональной ассоциации туризма также подняли вопрос о необходимости увеличения числа рейсов по маршруту Хабаровск-Фуюань-Хабаровск. Это связано с ростом пассажиропотока по данному направлению в летний период. Выяснилось, что решение по этому поводу уже есть: с 15 июля будет введен еще один, дополнительный рейс.