Проекты, победившие в конкурсе «Лифт», реализуют в Хабаровском крае

Профильные министерства правительства края помогут в реализации каждого проекта-победителя конкурса «Лифт». За авторами уже сейчас закреплены региональные кураторы, разрабатываются «дорожные карты» дальнейших действий, определяются источники финансирования. Об этом глава региона Сергей Фургал рассказал на встрече с победителями и лауреатами краевого конкурса проектов развития.

«Лифт» организован в Хабаровском крае впервые. Это новая площадка для инициативных людей, готовых изменить жизнь своего поселка, города и всего края в целом к лучшему. Всего на конкурс поступило более 370 заявок. В полуфинал попали порядка ста разработок. Они прошли экспертную оценку и «народное голосование», в котором приняло участие более 35 тысяч жителей края.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, победителями были признаны пять проектов. Три из них – в социально-культурной сфере. Это реконструкция помещения для единственного на Дальнем Востоке театра для глухих и слабовидящих людей, воспитание гражданского патриотизма и образовательный проект для молодежи. Еще две инициативы направлены на создание комфортной городской среды - комплексное благоустройство территории сквера в микрорайоне Красная речка Хабаровска и освещение внутриквартального проезда в первом микрорайоне краевого центра. По каждому из проектов сейчас будет составляться подробный план дальнейшей реализации.

- Все участники должны находиться под четким контролем профильных министерств и ведомств. Нам нужны свежие мысли и идеи, нужны новые люди. Даю вам стопроцентную гарантию, что каждый проект-победитель будет доведен до конца. Сейчас правительство края полностью открыто для гражданского общества – мы готовы принимать и реализовывать ваши проекты. Но многое зависит и от вас, от вашего желания и энергии для дальнейших действий, - отметил Сергей Фургал.

Он также добавил, что интересные и популярные среди жителей края проекты, которые не вошли в число финалистов, также будут включены в существующие региональные проекты и реализованы.

Участники, рекомендованные в резерв, смогут принять участие в конкурсах на замещение должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти края, подведомственных учреждениях, а также войти в состав различных экспертных советов и рабочих групп при правительстве края. Кроме того, будет создан общественный совет при губернаторе края, куда Сергей Фургал предложил подать заявку всем участникам конкурса «Лифт».