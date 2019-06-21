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Хабаровчане вложили в свой двор больше 2 млн рублей
Рекордную сумму в один миллион рублей выделит мэрия Хабаровска жителям одного из городских дворов. Жильцы, решили отремонтировать свою придомовую территорию. Они получат грант в рамках муниципальной программы. Добавив к этим деньгам собственные средства, в общей сложности на ремонт они потратят 3,3 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас в городе набирает обороты кампания по ремонту придомовых территорий. До конца года планируется привести в порядок 89 дворов. В общей сложности их ремонт обойдется почти в 74 млн рублей, из которых 33,5 млн выделит город, а 40,2 млн – деньги собственников.
Ремонт дворов в Хабаровском крае ведется не только по муниципальным программам, но и в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На его реализации из федерального бюджета региону уже перечислено 393 млн рублей. Еще 54 млн предоставит краевая казна. Средства уже распределили между муниципальными образованиями, подавшими заявки.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, предыдущие два года дворы и общественные пространства в Хабаровском крае ремонтировали в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Только в 2018 году за счет федеральных и краевых средств удалось благоустроить 331 двор, 86 общественных территорий и 7 парков.
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