Хабаровчане вложили в свой двор больше 2 млн рублей

Рекордную сумму в один миллион рублей выделит мэрия Хабаровска жителям одного из городских дворов. Жильцы, решили отремонтировать свою придомовую территорию. Они получат грант в рамках муниципальной программы. Добавив к этим деньгам собственные средства, в общей сложности на ремонт они потратят 3,3 млн рублей.

- В 2013 году во время масштабного наводнения нас затопило. Вместе с отступившей водой, пропало и все дворовое благоустройство. Жить и гулять стало совсем невозможно. Вместе подумали и решили, что без нашего активного участия, двор уютным и красивым не станет. Поэтому собрали на ремонт 2,3 млн рублей – 70% от необходимой суммы. Остальное попросили у мэрии и получили недостающие деньги, - рассказали жильцы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас в городе набирает обороты кампания по ремонту придомовых территорий. До конца года планируется привести в порядок 89 дворов. В общей сложности их ремонт обойдется почти в 74 млн рублей, из которых 33,5 млн выделит город, а 40,2 млн – деньги собственников.

Ремонт дворов в Хабаровском крае ведется не только по муниципальным программам, но и в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На его реализации из федерального бюджета региону уже перечислено 393 млн рублей. Еще 54 млн предоставит краевая казна. Средства уже распределили между муниципальными образованиями, подавшими заявки.

- По нацпроекту в этом году предстоит отремонтировать не только дворы, но и 131 общественную территорию. К примеру, в Хабаровске благоустроят сквер «Лики» в районе пединститута ТОГУ, еще два сквера в поселке им. Горького и на Матвеевском шоссе, ряд других объектов. В Комсомольске-на-Амуре обновят площадь имени Ленина, парк имени Гагарина и пешеходную зону на площади Юности. Практически в каждом городе или поселке есть место, которое приведут в порядок, - уточнили в министерстве ЖКХ края.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, предыдущие два года дворы и общественные пространства в Хабаровском крае ремонтировали в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Только в 2018 году за счет федеральных и краевых средств удалось благоустроить 331 двор, 86 общественных территорий и 7 парков.