Новости
Аквапарк в Хабаровске не «сольётся»
Инвесторы получили разрешение на строительство второй очереди торгово-развлекательного центра Brosko Mall - первого в городе аквапарка. Буквально месяц назад значимость нового объекта для Хабаровска поставил под сомнение губернатор Сергей Фургал. Тогда, побывав с инспекцией на строительной площадке первой очереди комплекса на ул. Пионерской, он завил, что люди ждут не этого.
- Что включает в себя аквапарк? А я вам расскажу. 11-этажную гостиницу, несколько фитнес-залов, сауны, СПА-салоны и две горки, на улице, пластмассовые, высотой восемь метров. И вдруг вот это все удовольствие стало для нас приоритетным под названием аквапарк, - высказал свое мнение глава региона.
Глава компании «Невада», которая выступает инвестором в этом проекте, выразил недоумение по поводу того, откуда у краевых властей подобные сведения.
- Проектом, который мы намерены реализовать к концу 2021 года, предусмотрено, что общая площадь аквапарка составит около 20 тыс. кв. метров. Водное зеркало - примерно 2100 кв. метров. Семь горок, волновой бассейн, медленная река, плюс открытая зона на крыше. Специальный бассейн для тренировки серферов будет, но позже, после введения в эксплуатацию аквапарка, - рассказал Юрий Егоров.
По его словам, общий объем инвестиций в проект самого крупного на Дальнем Востоке торгово-развлекательного центра с аквапарком составляет 14 млрд рублей. Это означает, что ежегодно в краевую казну будет поступать налог на имущество в размере 280 млн рублей. А с учетом уплаты НДФЛ с заработка 2,5 тысячи работников, НДС, налога на прибыль и проч. общий объем платежей в бюджеты всех уровней потянет на миллиард рублей в год.
Мария Левина
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 650
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 981
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 671
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность5 084
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136