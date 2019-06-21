Матери малышей-инвалидов обратились к Путину за помощью

В видеообращении, подготовленном для прямой линии с президентом, представители благотворительной организации «Крылья надежды» и родители инвалидов попросили Владимира Путина решить вопрос с авиатранспортировкой детей Хабаровского края на лечение в западные регионы страны. Свое обращение родители записали на железнодорожном вокзале Хабаровска.

Сейчас мамы и папы с тяжелобольными малышами вынуждены добираться до специализированных учреждений 7 дней на поезде.

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Многим нашим детям требуется лечение и реабилитация в западных регионах страны, чаще - в Москве и Санкт-Петербурге, так как в наших регионах не вся помощь может быть оказана, - говорят в ролике мамы детей-инвалидов.

Малыши тяжело переносят поездки на лечение в железнодорожном транспорте в отдаленные регионы, а предоставление билетов на авиаперелет таким детям не предусмотрено законом.Матери решительно попросили закрепить за инвалидами право на авиаперелёты вне зависимости от цены на железнодорожные билеты. Они уже обращались в федеральные органы власти России, но получили отказ.





Ольга Яценко