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Матери малышей-инвалидов обратились к Путину за помощью
В видеообращении, подготовленном для прямой линии с президентом, представители благотворительной организации «Крылья надежды» и родители инвалидов попросили Владимира Путина решить вопрос с авиатранспортировкой детей Хабаровского края на лечение в западные регионы страны. Свое обращение родители записали на железнодорожном вокзале Хабаровска.
Сейчас мамы и папы с тяжелобольными малышами вынуждены добираться до специализированных учреждений 7 дней на поезде.
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Малыши тяжело переносят поездки на лечение в железнодорожном транспорте в отдаленные регионы, а предоставление билетов на авиаперелет таким детям не предусмотрено законом.
Матери решительно попросили закрепить за инвалидами право на авиаперелёты вне зависимости от цены на железнодорожные билеты. Они уже обращались в федеральные органы власти России, но получили отказ.
Ольга Яценко
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