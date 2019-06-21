Учительницу из Комсомольска-на-Амуре, ударившую второклассника, приговорили



Весной начались судебные слушания уголовного дела учительницы русского языка Татьяны Лесковой из города Комсомольска-на-Амуре, которая пыталась усмирить школьного хулигана. Два месяца длились судебные разбирательства, и только недавно был вынесен приговор. Женщине назначили 200 часов обязательных работ, в которые входит уборка улиц, помещений или иные социальные работы.

Напомним, история Татьяны Лесковой стала известна в середине осени 2018 года. Она приобрела широкую огласку после того, как одноклассники школьника выложили в сеть ролик конфликтной ситуации. На этом видео учительница кричит: «Ты кто такой? Кто тебе позволяет так себя вести? Почему ты мешаешь всем?», далее набрасывается на второклассника, дергает его за руку, роняя его на пол в школьном коридоре. Правоохранительные органы тут же проявили интерес.

Учительницу отстранили от преподавательской работы и возбудили уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ее признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, но сняли обвинения по статье «Истязание».

Через некоторое время стало известно, что мальчик являлся школьным хулиганом и крик учительницы возник не на пустом месте. Сначала второклассник обматерил женщину, а затем ее пнул.

Татьяна ушла на больничный, а в это время школьный задира напал на другого учителя - избил его стулом. Только после этого второклассника перевели на домашнее обучение.

Многие родители заступились за педагога и подтвердили, что этот ученик обижал других ребят и издевался над учителями. Обеспокоенные родители уже подготовили в защиту учительницы письмо, которое подписало около 300 человек.

Объявленный приговор еще не вступил в законную силу, хулиган продолжает обучение на дому.





Ольга Яценко