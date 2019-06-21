Помогут ли президент и губернатор хабаровчанину победить монстра?

Пожар, о причине которого еще ведутся споры, случился 7 лет назад. Вечером 22 апреля 2012 года на улице Перекопской в Хабаровске сгорели дом, магазин, баня, спортивный зал. За 20 минут. Дотла. Оплавились даже металлические конструкции. Люди, слава Богу, все случилось не ночью, живы.



- Сгорел не только наш семейный очаг, - рассказывает отец троих детей Александр Ивлев, - но и надежды многих мальчишек, каждый день трудящихся в поте лица для достижения успеха в созидании себя как сильной личности, способной добиваться самых высоких целей. Сгорело бытовое здание, в котором располагался спортивный зал с самым современным оборудованием, с системами восстановления после тренировок, ну и, конечно, семейный бизнес (здание магазина), который обеспечивал и тренировочный процесс, и пропитание семьи.

Убытка – на десятки миллионов рублей. И посыпать бы Александру голову пеплом, если б сам где-то недосмотрел. Но он уверен - пожар не его вина.Как того требуют обязательные процедуры, МЧС была проведена проверка: на факт выявления причины пожара и установления виновных лиц. Поджог исключили, назвали причину пожара – перегрузка электросети. Чья именно электросеть «накосячила» - вот о чем спор.Дело в том, что аккурат возле бывшего дома находится опора высоковольтной линии, которая принадлежит ОАО «РЖД» (через нее ОАО «ДЭК» по договору поставляла Ивлеву электроэнергию). Не будем вдаваться в технические подробности, но заметим, проблемы с этой линией электропередач случались постоянно: искрило, вырубало. Ивлев регулярно сообщал об этом сетедержателям. Приезжал специалист, ремонтировал дедовским методом.

Собрав необходимые материалы, Александр Ивлев обратился в Центральный районный суд с иском о взыскании причиненного ущерба к тогда еще ОАО «ДЭК» и ОАО «РЖД».

Работники ОАО «РЖД» Руденков и Лопатин давали в суде показания, мол, воздушная линия электропередач ВЛ 0,4 кВ находилась в надлежащем состоянии, каких-либо обрывов проводов не было.

Была назначена судебная экспертиза. Александр Гудим и Сергей Васильченко, специалисты с учеными степенями из Комсомольского-на-Амуре технического университета, по материалам проверки, показаниям сотрудников предприятий-ответчиков и фотографиям, сделанным после пожара, установили вину Ивлева - информация о нарушении со стороны ОАО «РЖД» норм действующего законодательства по поставке электроэнергии у них отсутствовала. Между тем нарушений правил эксплуатации со стороны Александра Ивлева также не было установлено. Более того, в материалах дела имелись доказательства, подтверждающие исправность его электрооборудования. Выводы экспертов основывались на предположениях, на возможностях, да и в целом, как установят позже, экспертиза была проведена с нарушением норм действующего законодательства.



- Сложилось впечатление, - рассказывает Александр Ивлев, - что эксперты Гудим и Васильченко под предводительством "ДЭК" и "РЖД" не просто сознательно ввели суд в заблуждение, а умышленно и нагло лгали, выдумывая несуществующие факты, прикрываясь своими статусами экспертов-специалистов, с которыми нельзя спорить. А суд, зная, что Гудимов является кандидатом наук, доцентом кафедры электротехники, даже не стал принимать во внимание наши доводы. Все доказательства о неправдивости их высказываний можно найти в ПУЭ.

- Сознавая, что Центральный районный суд г. Хабаровска был профессионально введен в заблуждение представителями ОАО «РЖД» Георгием Курочкиным и Максимом Хвойницким, ОАО «ДЭК» Павлом Русановым и Валерией Марельтуевой, работниками ОАО «РЖД» Владимиром Руденковым и Сергеем Лопатиным, и понимая свою правоту, я подал заявление в полицию.

Уже после состоявшихся судебных разбирательств (была проиграна и апелляционная инстанция) в руки Ивлеву попали кадры, сделанные журналистами едва ли не с самого начала пожара – коллеги, бывает, приезжают на место происшествия быстрее спасателей или полиции. В сюжете отлично видно – здание еще не сгорело, а линия, принадлежащая РЖД, уже отвалилась, то есть если причиной пожара и явилась электросеть, то хозяин у нее другой, не пострадавший Ивлев.Александр просил привлечь к уголовной ответственности Сергея Лопатина за дачу заведомо ложных показаний в суде 1-й инстанции. Ложность показаний заключалась в том, что воздушная линия не находилась в надлежащем состоянии, как было указано последним в суде, а был обрыв провода между электроопорами.В рамках затяжной проверки сообщения о преступлении правоохранительными органами была установлена причина пожара, а именно возгорание из-за токовой перегрузки, возникшей в результате обрыва нулевого проводника между электроопорами и отсутствие, поломка автоматов на подстанции ОАО "РЖД". В действиях Лопатина следствие усмотрело признаки состава преступления, предусмотренные ст. 307 УК РФ. Было возбуждено уголовное дело в отношении работника ОАО "РЖД" Лопатина С.А. за дачу заведомо ложных показаний. Расследование продолжается с 28.08 2015 (!) по настоящее время.

- А в отношении комсомольских экспертов вы не стали подавать заявление в полицию по 307-й? – спрашиваю Александра Ивлева.

- Если ознакомиться с протоколом судебного заседания, - раскладывает передо мной документы Александр, - то легко можно усмотреть, как пояснения по пожару дают не эксперты, а студенты 1-го курса университета. Мы не стали доводить дело до конца, так как следствие убедило меня: возбудить дело в отношении экспертов нереально. Впрочем, меня убеждали, что нереально это сделать и в отношении Лопатина. Вот только на Лопатина мы возбудили уголовное дело, потому что он находился в г. Хабаровске. А вот эксперт Гудимов находится в г. Комсомольске. Нам было очень накладно по средствам. Но в действиях экспертов, уверен, тоже имеется состав преступления за дачу заведомо ложного заключения.

Написал Ивлев и жалобу в прокуратуру Железнодорожного района - на отмену постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного МЧС после самого пожара. Жалоба была удовлетворена. В рамках новой проверки МЧС было установлено: пожар произошел по вине ОАО "РЖД", так как ее сотрудниками ненадлежащим образом осуществлялась эксплуатация воздушной линии электропередач.

В редакцию Александр Ивлев пришел с открытым призывом к губернатору, а может, и самому президенту о помощи.

- Чем же они вам помогут, когда вы все уже делаете сами? – удивились мы.

- Когда у меня получается переубедить устоявшуюся систему в правильности действий по закону, я плачу слезами радости, - откликается Александр. - Вы не представляете, какими усилиями и трудом мне это дается. У меня просто не укладывается в голове, как такое возможно: сгорело имущество, установлена вина электросетевой организации, но возместить ущерб не представляется возможным, так как по ошибке судебной системы, умышленного введения в заблуждение суда, ошибок компетентных лиц мне было отказано в удовлетворении исковых требований. Почему я, моя семья, граждане РФ со схожими жизненными ситуациями должны страдать из-за некомпетентности лиц государственных органов, хитрости недобросовестных людей? Ведь так не должно быть! А именно такими же действиями обычных людей сподвигают на совершение неразумных поступков от безысходности. Но я не хочу этого, у меня еще есть силы и воля к борьбе за правду, за справедливость. Я до сих пор еще верю в наше государство, которое может защитить права и свободы своих граждан в рамках действующего законодательства. Я до сих пор еще верю, что однажды в судебной и правоохранительной системе будут сидеть лица, желающие помочь гражданам, а не думающие, как бы скорее от них отписаться. Вот и хочу обратить внимание, поставить на контроль, так сказать.





Ирина Северцева