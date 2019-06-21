Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтут в Хабаровском крае

22 июня по всей стране пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. В городах и районах Хабаровского края состоятся церемонии возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям, вахты памяти, митинги, встречи молодежи с ветеранами и тружениками тыла. На зданиях государственных учреждений приспустят флаги.

В Хабаровске памятные мероприятия начнутся в 10 утра на мемориальном комплексе площади Славы. К Вечному огню возложат венок и цветы. В церемонии примет участие губернатор Сергей Фургал, члены краевого правительства, участники и ветераны Великой Отечественной войны.

В полдень в регионе пройдет Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти». С мест воинских захоронений в Хабаровске, а также Бикинском, Вяземском Николаевском, Хабаровском и районе им. Лазо произведут заборы земли в специальные капсулы. К акции присоединятся ветераны, представители командования военных округов, духовенства и молодежи.

В 17.00 в парковой зоне Городских прудов устроят военно-историческую реконструкцию событий 1941 года. Организаторы мероприятия постараются максимально воссоздать атмосферу событий первых военных дней. Помимо этого будет организована интерактивная выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны. Клуб «Авторетро-100» представит раритетные автомобили.

Вечером состоится еще одна Всероссийская акция - «Свеча памяти». Жители 13 муниципальных образований зажгут сотни свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне. В Хабаровске акция начнется в 22.00, на площади Славы соберутся активисты добровольческих организаций и военно-патриотических объединений. Завершится «Свеча памяти» минутой молчания.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в течение дня в местах проведения памятных мероприятий активисты движения «Волонтеры Победы» будут распространять «Красные Гвоздики». Эти значки - всенародный символ памяти павшим героям. Желающие могут внести свой вклад в оказание помощи ветеранам и приобрести «Красную Гвоздику» за пожертвование.