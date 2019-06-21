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Еще одна ярмарка "выходного дня" откроется в Хабаровске
В комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края продолжают принимать заявки от фермеров для участия в краевой ярмарке "выходного дня", которая откроется на площадке перед торговым центром "Ореховая сопка". Эта территория задействована для ярмарочной торговли впервые, инициаторами стали жители микрорайона.
Ярмарка в микрорайоне "Ореховая сопка" откроется 22 июня и будет работать с 9:00 до 17:00 по выходным дням. Здесь предусмотрено 24 торговых места. К участию уже заявились несколько крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, а также крупный производитель рыбной продукции.
На сегодняшний день краевые ярмарки "выходного дня" работают на территориях торговых центров "Экодом" и "Выборгский". Кроме площадки в микрорайоне "Ореховая сопка", еще одна ярмарка откроется 29 июля в южной части Хабаровска на площадке перед краевым дворцом дружбы "Русь".
По информации пресс-службы правительства региона, принять участие в ярмарке "выходного дня" могут все желающие. Сбор заявок осуществляют сотрудники администраций районов и городских округов. Обязательные требования для участников ярмарки - наличие медицинской книжки, а также документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемых товаров. Так для торговли животноводческой продукцией необходимы справки ветеринарных учреждений. Также фермеры обязаны иметь при себе свидетельства, подтверждающие ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством.
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