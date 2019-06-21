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Власти края пытаются добыть «пятую степень свободы» для аэропорта в Хабаровске
В правительстве Хабаровского края создана межведомственная комиссия, которая работает над стратегией развития авиаперевозок в крае. О ее работе главе региона доложил глава краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства Валерий Немытов. Он сообщил, что в комиссию вошли профильные органы власти и предприятия: авиакомпании, аэропорты, аэронавигация и надзорные структуры. Уже вначале июля губернатору представят документ, в котором будет отражена концепция развития авиаперевозок внутри края, межрегиональных, а также международных авиаперевозок.
Он подчеркнул, что в перспективе это может помочь снизить стоимость билетов на самолет для жителей региона. Сейчас таким статусом обладает аэропорт Владивостока, который работает в рамках этого режима только с аэропортами Республики Корея.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в сентябре прошлого года Минтранс решил не распространять режим «открытого неба» на аэропорт Хабаровска, мотивируя отказ политикой, направленной на поддержку отечественных авиаперевозчиков. Однако после этого авиакомпания «Аэрофлот» не только не увеличила количество рейсов, но только сократила: например, из Хабаровска в Москву - до одного в день, передав свои функции дочерней компании «Россия».
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