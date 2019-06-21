Власти края пытаются добыть «пятую степень свободы» для аэропорта в Хабаровске

В правительстве Хабаровского края создана межведомственная комиссия, которая работает над стратегией развития авиаперевозок в крае. О ее работе главе региона доложил глава краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства Валерий Немытов. Он сообщил, что в комиссию вошли профильные органы власти и предприятия: авиакомпании, аэропорты, аэронавигация и надзорные структуры. Уже вначале июля губернатору представят документ, в котором будет отражена концепция развития авиаперевозок внутри края, межрегиональных, а также международных авиаперевозок.

- Мы планируем развивать краевой аэропорт как хаб и добиться присвоения ему возможностей пятой и шестой степени «свободы воздуха». Пятая «свобода» даёт авиакомпаниям право перевозить за плату пассажиров и грузы из одного иностранного государства в другое при полёте в свою страну, причём во всех пунктах посадки продаются билеты для полёта в любой из этих пунктов в любом направлении. Шестая «свобода» даёт право на перевозку пассажиров и груза из одной страны в другую с остановкой в своей стране - рассказал Валерий Немытов.

Он подчеркнул, что в перспективе это может помочь снизить стоимость билетов на самолет для жителей региона. Сейчас таким статусом обладает аэропорт Владивостока, который работает в рамках этого режима только с аэропортами Республики Корея.

- Сегодня Приморье наращивает количество пассажиров, а Хабаровский край в течение последних лет пяти, к сожалению, стоит на месте. При этом всем известно, что у нас более удобные логистические пути. Режим «открытого неба» позволил бы нам расширить и спектр направлений, и увеличить пассажиропоток. Это дополнительные возможности для Хабаровска и Хабаровского края в целом, - отметил губернатор Сергей Фургал.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в сентябре прошлого года Минтранс решил не распространять режим «открытого неба» на аэропорт Хабаровска, мотивируя отказ политикой, направленной на поддержку отечественных авиаперевозчиков. Однако после этого авиакомпания «Аэрофлот» не только не увеличила количество рейсов, но только сократила: например, из Хабаровска в Москву - до одного в день, передав свои функции дочерней компании «Россия».