В Хабаровске сделали игровую площадку для «особенных» детей

Рабочие трудились над монтажом особенно усердно: за их работой с нетерпением наблюдали несколько пар детских глаз. Теперь малыши, имеющие проблемы со здоровьем, смогут кататься на качелях-каруселях, как их обычные сверстники. Игровой уголок расположился в скверике рядом с центром работы с населением «Диалог» в Краснофлотском районе.

«Очень хочу, чтобы рабочие закончили поскорее, и можно было попробовать прокатиться – и мне самой, и таким детям, как я. Часто я приезжаю на детскую площадку на коляске и смотрю, как катаются другие дети, а сама – не могу. Просто сижу с мамой. Во дворе моего дома есть детский городок, но мне туда не забраться, а маме тяжело меня поднимать», - поделилась детскими печалями маленькая София Песняченко.

«Хочется, чтобы у таких деток, как наши получилось поиграть, покататься, позаниматься на тренажерах, как это делают обычные ребята – легко и просто. Развлечения по своим физическим возможностям в нашем городе «особенные» малыши могут пока найти не во всех парках и дворах», - говорит мама Надежда Селезнева.

«Зачастую нам приходится просто гулять и смотреть, как развлекаются другие дети. Таких площадок должно быть больше, причем – во всех районах города. Сегодня мы приехали сюда издалека, чтобы мой сын смог покататься и поиграть, забыв на время о своих проблемах», - поддерживает разговор еще одна мама «особенного» ребенка Наталья Нелаева.

Как рассказала Алина Корчева, исполнительный директор хабаровской компании «Ю-Сити», изготовившей снаряды для площадки, все они абсолютно надежны и безопасны, соответствуют ГОСТам и сертифицированы. Разработка проекта велась с учетом советов и пожеланий родителей необычных детей. В игровой комплекс входят несколько развлекательных приспособлений: качели-гнезда, в сети которых можно удобно усадить ребят постарше или уложить малышей; качели, на которые ребенок может заехать и прокатиться, сидя в инвалидной коляске; карусель с пандусом и запирающимися воротцами, куда детки-колясочники также могут заехать и покружиться в свое удовольствие (на ней предусмотрены скамеечки и для вполне обычных детишек).

«Игровая площадка для детей с ограниченными физическими возможностями уже давно была нужна в городе. Купить и установить ее получилось благодаря грантовой поддержке муниципалитета и правительства Хабаровского края. Ею смогут пользоваться и вполне обычные ребятишки, что, на мой взгляд, просто отлично: все они смогут играть вместе, на равных. И это еще не все сюрпризы: на днях смонтируем тренажерный комплекс для «особенных» детишек на площадке КСК «Арсеналец». В общей сложности цена вопроса составила 300 тысяч рублей», - сообщил руководитель МАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровска» Константин Юров.

Кроме этого, скоро маленькие хабаровчане с проблемами опорно-двигательного аппарата получат в управление специальный велосипед. Тренажер для необычных детей с удобным рулем, педалями, которые связаны тросом, чтобы ступни всегда были в горизонтальном положении, изготовили в Новосибирске. Его приобрел один из предпринимателей-меценатов краевого центра.