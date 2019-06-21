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В Хабаровске сделали игровую площадку для «особенных» детей
Рабочие трудились над монтажом особенно усердно: за их работой с нетерпением наблюдали несколько пар детских глаз. Теперь малыши, имеющие проблемы со здоровьем, смогут кататься на качелях-каруселях, как их обычные сверстники. Игровой уголок расположился в скверике рядом с центром работы с населением «Диалог» в Краснофлотском районе.
Как рассказала Алина Корчева, исполнительный директор хабаровской компании «Ю-Сити», изготовившей снаряды для площадки, все они абсолютно надежны и безопасны, соответствуют ГОСТам и сертифицированы. Разработка проекта велась с учетом советов и пожеланий родителей необычных детей. В игровой комплекс входят несколько развлекательных приспособлений: качели-гнезда, в сети которых можно удобно усадить ребят постарше или уложить малышей; качели, на которые ребенок может заехать и прокатиться, сидя в инвалидной коляске; карусель с пандусом и запирающимися воротцами, куда детки-колясочники также могут заехать и покружиться в свое удовольствие (на ней предусмотрены скамеечки и для вполне обычных детишек).
Кроме этого, скоро маленькие хабаровчане с проблемами опорно-двигательного аппарата получат в управление специальный велосипед. Тренажер для необычных детей с удобным рулем, педалями, которые связаны тросом, чтобы ступни всегда были в горизонтальном положении, изготовили в Новосибирске. Его приобрел один из предпринимателей-меценатов краевого центра.
«Как только велосипед прибудет в Хабаровск, мы организуем для родителей детей с ДЦП его бесплатный прокат. Площадку для катания выберем так, чтобы было удобно привозить туда ребятишек из разных районов города. В планах – закупить несколько спецвелосипедов», - сказал он.
«Такой велосипед – крайне нужная вещь. Он не только позволяет ребенку развивать мускулатуру, но и дает возможность почувствовать себя таким, как все дети. Когда мой мальчик катается на улице на таком велосипеде, прохожие обращают внимание не необычную конструкцию агрегата и даже не замечают, что сидящий за его рулем мальчик – инвалид. И это сыну особенно нравится», - отметила Наталья Нелаева.
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