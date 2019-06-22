Клещи атакуют жителей Приамурья даже в парках и скверах



Специалисты считают, что бесснежная зима дала фору переносчикам всякой заразы, в том числе и клещевого энцефалита, и грешат на холодное лето. Обычно с приходом тепла клещи становятся вялыми.

Ежегодно, по сведениям нашего краевого минздрава, обращается за помощью к медикам порядка трех тысяч человек. Но в этом сезоне люди приходят гораздо чаще. С начала сезона в больницы по поводу присасывания уже обратилось свыше четырех тысяч. Цифра, конечно же, далеко не окончательная.

Наш товарищ, хабаровский журналист Сергей Мингазов, тоже подвергся нападению.



- Высокая температура у меня началась на излете мая. Думал - простуда, связанная со стрессом: на работе вынужденное увольнение. Несколько дней пытался снять температуру с помощью жаропонижающих, помогало с трудом. А потом внезапно по всему телу разбежалась нездоровая сыпь. Испугался очень и поехал в приемный покой ближайшего инфекционного отделения больницы. Там сразу среди прыщиков на теле обнаружили два следа от укуса клещей, а диагноз определили: клещевой сыпной тиф.

- Кстати, в отделении, где я лечился, каждый второй пациент был с подозрением на боррелиоз или другую инфекцию, которую переносят именно клещи, - заметил Мингазов.

- Хабаровский край является природным очагом распространения клещевого энцефалита, поэтому окончательно избавиться от этой напасти мы не можем. Однако число пострадавших в краевом центре снижается с каждым годом благодаря акарицидной обработке территорий, - говорит Андрей Акимов, начальник управления ГО и ЧС городской администрации. - Обработано специальным раствором уже порядка 180 территорий города общей площадью более 600 гектаров. Это парки, скверы, кладбища, дворы школ и детских садов.

- Дачникам желательно надевать одежду светлых тонов. Это позволит быстрей обнаружить клеща, - советует Татьяна Скорик, начальник управления здравоохранения администрации города Хабаровска. - Осмотр нужно проводить каждые два часа. Также не будет лишним использование специальных препаратов, отпугивающих клещей. Их нужно распылять на одежду и обрабатывать ими домашних животных, если планируется взять их с собой на природу.

Как рассказал Сергей, оказалось, что лечится он довольно быстро при назначении врачами антибиотиков тетрациклиновой группы. Но смутило его другое - ни до укусов клеща, ни после он не выезжал из города, не посещал каких-либо необработанных или опасных зон. Это значит, что клещи спокойно разгуливают по территории города, а местные власти не считают такую ситуацию чрезвычайной.На это обратили внимание и специалисты.Половина «наших» кровососов является переносчиками боррелиоза.Микробиологи провели анализ клещей, взятых из окружающей среды в Хабаровском крае. Половина проб оказалась положительной на клещевой боррелиоз. А в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю подтвердили, что сезон нападения клещей на людей, кошек, и собак продолжается. Кстати, мы с женой капаем на холки своих четвероногих друзей капли «Инспектор». Знаете, помогают. Кровососы не впиваются в кожу, а ползают сверху и легко смахиваются. А потом сжигаются с особой жестокостью. Может, попробовать и себе на холку побрызгать?В Роспотребнадзоре также сообщили, что почти половина укушенных клещами – дети. Из всех обратившихся за помощью к медикам один процент подхватили энцефалит, три процента - боррелиоз.По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, несовершеннолетним до 17 лет вакцину прописывают бесплатно. Так называемый забор клеща и биологического материала для исследований осуществляется бесплатно также для таких льготных категорий граждан, как участники Великой Отечественной войны, реабилитированные граждане и инвалиды I группы. А вот нам, простым взрослым, придется платить за иммуноглобулин. Профилактические прививки делать уже поздно, их проводят в несколько этапов и до сезона активности клещей. Обычно - до начала апреля.Однако в лесу и пригороде опасность присасывания клещей увеличивается в разы.Врачи постоянно рекомендуют нам делать прививки от клещевого энцефалита. Ежегодно вакцину получают только порядка 40 тысяч жителей краевого центра. Тем, кто не успел сделать прививку, предлагают застраховаться на случай присасывания клеща. Страховка гарантирует пострадавшему инъекцию иммуноглобулина. Без страховки препарат обойдется в 5-6 тысяч рублей и выше.

13-я жертва

Мы уже писали о хабаровчанке Елене Ковалевской (по ее просьбе фамилия была изменена), ставшей тринадцатой жертвой клеща, «заряженного» энцефалитом. Первого своего кровососа Елена запросто стряхнула с головы в магазине. А вот второго, через пару дней, обнаружила уже у себя на животе. Как сама рассказала, скорее всего, клеща «подцепила» на базе КАФ, в районе конечной остановки трамвая пятого маршрута.

Она все сделала правильно. Не поленилась, смоталась в Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора на улице Шевченко, сдала кровососущего на анализ. Заплатила 400 рублей. Кстати, в некоторых медучреждениях города это удовольствие стоит до тысячи. Тест подтвердил: клещ – носитель энцефалита.

В институте Елене, получившей «черную метку», посоветовали обратиться к своему лечащему врачу. Хотя она, изрядно напуганная, готова была сразу выложить деньги за целебные уколы. Не предложили. В железнодорожной больнице ждать врача пришлось долго, но бойкая медсестра посоветовала сбегать в аптеку и самой купить иммуноглобулин, которого под рукой почему-то не оказалось. Прикинув вес пациентки, медсестра определила: надо десять доз. Необходимый препарат нашелся в аптеке № 24 на улице Ленина, 44. Стоимость «удовольствия» - больше шести тысяч рублей. Но куда деваться?

Кстати, попросил супругу, отправлявшуюся в вояж по аптекам, узнать стоимость упаковки иммуноглобулина. В ближайших трех коммерческих учреждениях его не оказалось, посоветовали обратиться в государственные. Залез в Интернет, предложений немного: нашел всего 14 на весь Хабаровск. Средняя стоимость препарата – 5122 рубля. Верхняя цена – 14535 рублей. Однако…

Но вернемся к нашей «болезной». Ладно, если бы все закончилось уколами. Но молодая женщина обнаружила, что в теле осталась головка кровососа. В инфекционном отделении 10-й горбольницы направили к дежурному хирургу. Сказали: если будет ворчать, грозите судом.

Как ни странно, это и понадобилось, и помогло. Дело было в десятом часу вечера, и уставший хирург заявил, что головка клеща уже давно сгнила, мол, нечего тут волноваться. А он «пошел спать». Но выковырял заковыку всего за пару секунд - после угрозы обратиться в судебные инстанции. Елена, вставая с кушетки, обнаружила у себя на животе облатку от шприца и иголку. И еще успела удивиться, когда к хирургу забежала медработник этой же больницы и попросила глянуть больную ногу. Тот опять повторил, что хочет спать и «посмотрит потом».

Сейчас Елена записалась к неврологу. Пожелаем ей удачи!

Какие болезни переносит клещ?

Медики напоминают, что иммуноглобулин или противовирусное средство рекомендуется использовать в течение 72 часов после присасывания. И даже в случае прививания от клещей после укуса советуют обратиться за помощью и на первый случай принять «Йодантипирин». Если будете держать его под рукой, лишним это точно не будет.

Трудно поверить, но по словам врача первой категории Светланы Фунтовой, на сегодняшний день миру известно более 48 тысяч разновидностей клещей. И они способны выживать даже в самых сложных условиях. Отдельного вреда от непосредственного укуса незараженного клеща у людей чаще не отмечается. После снятия паразита достаточно обработать ранку йодом, чтобы избежать инфекции. В целом на 2-3 день после инцидента следов никаких не остается.

Однако некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на укус клеща. Она может быть легкой, с несколькими раздражающими симптомами, а в редких случаях могут развиться более тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) и клещевой дерматит. Ситуация куда сложнее, если клещ передает в кровь возбудителей опасных инфекционных заболеваний.

Многие из них вызывают гриппозные симптомы на ранних стадиях развития, такие как лихорадка, головная боль, тошнота, рвота и боли в мышцах. Подобные симптомы могут начаться с 1 дня по 3-ю неделю после укуса клеща - зависит от инкубационного периода самого заболевания. Иногда новые симптомы - сыпь или сильные болевые ощущения - могут появиться наряду с вышеуказанными признаками.

Паразиты передают такие клещевые инфекции, как энцефалит, болезнь Лайма, возвратный тиф, эрлихиоз, туляремию, бабезиоз и «пятнистую лихорадку Скалистых гор». И, может, что-то еще… Если интересно, почитайте в Интернете. Но лучше – берегите себя!





Вадим Решетняк







